Afrique de l'Est: Clôture de la conférence des polices des pays de l'Afrique de l'Est

La conférence des chefs de police des pays de l'Afrique de l'Est s'est clôturée jeudi 31 mars à Kinshasa. Parmi les résolutions issues de ce forum de trois jours, on note la mutualisation des efforts à travers le renforcement des capacités, le partage des informations et des renseignements criminels ainsi que le recours aux outils des capacités d'Interpol.

Jean Baelongandi, Commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire de la RDC a indiqué à la presse que ces résolutions constituent une arme stratégique pour combattre le terrorisme et la criminalité transfrontalière dans les Etats de l'Afrique de l'Est.

" Nos services se doivent d'avoir des stratégies anticipatives pour endiguer tous les phénomènes criminels et le terrorisme. Ces derniers fléaux constituent une gangrène et une menace pour nos États, et appel l'implication de tous les états de la région pour combattre en mettant hors d'état de nuire tous les fondamentaux et partisans de l'extrémisme violent", a déclaré le Commissaire général adjoint Jean Baelongandi.