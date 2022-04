Maroc: Recherche scientifique - L'Institut groupe CDG et l'AMSE scellent une convention de partenariat

Casablanca — L'Institut Groupe CDG et l'Association Marocaine de Sciences Economiques (AMSE) ont signé, vendredi, une convention de partenariat pour la promotion et le développement de la recherche dans les domaines des sciences économiques et sociales.

"L'objectif de ce partenariat est de mieux appréhender les phénomènes économiques et sociaux à l'œuvre dans notre pays", indique un communiqué conjoint de l'Institut Groupe CDG et l'AMSE.

Il a ainsi pour vocation de mettre en évidence les concepts explicatifs, les relations causales et de réciprocité qui facilitent la compréhension des processus économiques et sociaux identifiés dans les thématiques de recherche communes, précise la même source.

La convention prévoit ainsi un programme de recherche fondamentale et/ou appliquée sur les problématiques macro-économiques notamment liées à la consommation, à l'épargne, à l'investissement, aux dépenses et finances publiques ainsi qu'à la structure sectorielle de l'économie nationale.

L'étude de ces sujets permettra de mieux comprendre les mutations en cours et s'étendra à plusieurs autres sous-disciplines telles que l'économie des territoires, de la santé et de l'éducation.

L'ambition commune est d'animer le dialogue à travers des débats réguliers visant à mettre en valeur les travaux de recherche à travers des rencontres scientifiques et la diffusion de leurs résultats au travers de publications scientifiques.

Depuis sa création, en 2004, l'Institut Groupe CDG participe activement au rayonnement du Groupe CDG, par le biais de rencontres scientifiques qui réunissent experts, chercheurs et professionnels dans le cadre de conférences, de forums, de symposiums et de webinaires sur des sujets touchant aux métiers du Groupe et à son environnement socio-économique.

S'adressant aussi bien aux collaborateurs du Groupe CDG qu'à un large public, ces rencontres ont pour but de fournir une base informationnelle scientifique pour décrypter les tendances et les enjeux liés aux évolutions du monde. Parallèlement, l'Institut Groupe CDG œuvre à jeter les bases d'une coopération plus approfondie avec le monde académique et de la recherche universitaire.

L'Association Marocaine de Sciences Economiques (AMSE) est un groupement exclusivement scientifique qui se propose de favoriser les progrès de la science économique en développant la recherche, en diffusant les résultats de celle-ci et en multipliant les échanges entre économistes.

Son programme d'action et d'animation scientifique s'articule autour de l'organisation de conférences, de tables rondes, de séminaires et de colloques. L'équipe de l'AMSE est composée d'universitaires économistes sérieux et crédibles, fortement attachés aux règles et à l'esprit de l'éthique.