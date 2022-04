Togo: SelfOnSex, la nouvelle émission de SOS DOCTEUR TV, pour faire tomber les tabous

La grille des programmes de la Web TV 100% santé, SOS DOCTEUR TV, depuis quelques semaines, a grandi d'une émission. Elle a enregistré une nouvelle émission dénommée, SelfOnSex.

Cette émission dont la maitresse de cérémonie est Alexine Kpéglo captive déjà l'attention, et surtout celle des téléspectateurs qui ne manquent pas d'être au rendez-vous, les Vendredi à 21H pour la diffusion, et les Samedi (03H et 22H), Dimanche (22H) et Mercredi 21H et 03H), pour les rediffusions.

Des explications de l'animatrice principale, Alexine Kpéglo, " cette émission vise à sensibiliser, toutes les tranches d'âge, en ce qui concerne la santé sexuelle. Corriger petit à petit les fake news sur les sujets de santé et de la sexualité, participée à l'éducation sexuelle des plus jeunes, combattre les mauvaises pratiques sexuelles ". En effet, il est question de briser non seulement les tabous sur la sexualité mais aussi alerter particulièrement les jeunes sur les mauvaises pratiques.

Et le principe de SelfOnSex est du plus simple possible, deux invités sont reçus, l'un venant du monde de la santé comme expert dans le domaine de la santé sexuelle, et un artiste influenceur ou encore leader d'opinion pour débattre d'un thème sur la sexualité. Alors que le professionnel de la santé édifie sur le côté professionnel de la question abordée et de comment ils se prennent pour accompagner ceux qui les sollicitent, l'autre invité pour sa part est appelé donner son avis mais également à partager ses expériences en la matière avec les téléspectateurs.

Et ça créée déjà des émules au sein de la masse. C'est le cas par exemple de dame Adjo (23 ans), caissière dans une micro finance qui confiait à propos de SelfOnSex, " c'est une émission éducative. On n'apprend beaucoup sur la sexualité. Dans notre société où il est souvent difficile d'aborder ces sujets avec les autres, je pense que cette émission est une bonne initiative. C'est pourquoi, je le suis avec une attention particulière ".

Comme Adjo, rendez-vous est donc pris pour le nouveau numéro qui sera diffusé ce Vendredi 1er Avril 2022, à partir de 21H.

Indique-t-on, pour ce numéro, qui sera rediffusé les samedis et dimanches à 22h et les mercredis 21h et 03h, toujours sur SOS DOCTEUR TV, disponible sur le bouquet CANAL+ au numéro 264 et les décodeurs sans abonnement mensuel, et enfin sur Internet à l'adresse : www.sos-docteur.tv, seront autour d'Alexine Kpéglo pour débattre du thème " Comment parler de la sexualité avec les enfants ", comme invités, Ameyo Tonyike et l'artiste de la chanson King Ghetto Mike.

Comme le disent les Ivoiriens, ça va cuir !