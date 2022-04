Cote d'Ivoire: Dédicace/Abidjan.net, une histoire d'avenir - Un modèle de réussite rendu impérissable

Ce n'est ni le piquant d'un essai politique, ni la prose enlevée d'un roman à intrigues bien ficelées, encore moins la musique d'un recueil de poèmes qui emballe la rentrée littéraire ivoirienne 2022. C'est plutôt le récit de la trajectoire de Jil-Alexandre N'Dia et Daniel Ahouassa, les deux cofondateurs de la plateforme numérique Abidjan.net dont l'histoire est consignée dans le livre "Abidjan.net, une histoire d'avenir".

Publié par Frat-Mat éditions, la cérémonie officielle de dédicace de ce livre co-écrit par Venance Konan, brillant journaliste-écrivain et Faustin Ehouman, jeune talentueux journaliste au service Économie du quotidien Fraternité Matin, a eu lieu le 31 mars dans les locaux d'Abidjan.net dans la commune de Cocody.

Elle a réuni un parterre de personnalités et de nombreux amoureux de belles-lettres, au nombre desquels Félix Anoblé, ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, Jean-Marc Yacé, maire de la commune de Cocody, Yasmina Ouégnin, la députée de ladite commune, Serge Abdel Nouho, Dg de Fraternité Matin, Vincent Toh Bi Irié, président de l'Ong Aube Nouvelle et bien d'autres personnalités. Malgré l'ajout des chaises, une partie de l'auditoire est restée debout pour suivre la cérémonie.

Dans une ambiance à la bonne franquette, les coauteurs du livre ainsi que les deux jeunes entrepreneurs ivoiriens, sujet du livre, ont échangé avec le public. Pendant deux heures, il a été question des secrets de la réussite de Jil-Alexandre N'Dia et Daniel Ahouassa. Lesquels ont indiqué que tout repose sur la volonté, la passion et le travail sans relâche.

"Je félicite, Jil-Alexandre N'Dia et Daniel Ahouassa pour avoir créé une entreprise prospère. Ce sont des modèles pour les jeunes ivoiriens" a déclaré le ministre Félix Anoblé.

"Abidjan.net, une histoire d'avenir" ,qui s'était déjà écoulé à 3000 exemplaires en précommande, est le livre événement de la rentrée littéraire. Car, bien plus qu'une simple biographie, c'est aussi un livre de développement personnel, une source d'inspiration, un viatique pour tous les candidats à la réussite. Admirablement bien écrit, ce livre démontre qu'à force de travail, d'abnégation et de sacrifices, on peut parvenir à réaliser ses rêves.

À l'ère des réseaux sociaux où outrances et extravagances confèrent des privilèges, il est nécessaire, voire urgent de présenter des modèles auxquels les jeunes gagneraient à s'identifier. Car comme l'écrit Venance Konan dans l'avant-propos du livre : " Cela faisait longtemps que je déplorais l'absence de modèles positifs présentés à notre jeunesse qui, faute de cela, avait choisi comme idoles, parfois de vrais gibiers de potence. Et la conséquence en était la dérive que connaissait notre pays depuis bientôt deux décennies. Je trouvais intéressant de pouvoir montrer à la jeunesse de mon pays que l'on pouvait réussir autrement qu'en se mettant à la botte des hommes et femmes politiques, en trichant ou en prenant les armes". Dans sa préface, Tidjane Thiam loue le courage du duo entrepreneurs discrets malgré leur réussite retentissante en ces termes : "Leur succès, ils le doivent à leur travail et aux sacrifices qu'ils ont consentis tous les jours, pendant des années". Que dire de plus ? Si ce n'est "Abidjan.net, une histoire d'avenir", fait partie des livres à avoir dans les premiers rayons dans sa bibliothèque.