Afrique du Nord: Sahara marocain - La position "rationnelle" de Madrid boostera la coopération bilatérale (Universitaire italien)

Rome — L'Espagne a adopté une position "pragmatique" et "rationnelle" en soutenant l'initiative marocaine pour régler le conflit du Sahara, ce qui permettra de rétablir les relations bilatérales et de se projeter vers de nouvelles perspectives de coopération fructueuses en faveur des deux pays et de l'ensemble de la région, a souligné, vendredi, le professeur italien des relations internationales, Alessio Postiglione.

Le plan d'autonomie, proposé par le Royaume en 2007, est "la solution idéale pour garantir la prospérité de la population ainsi que la paix et la stabilité dans la région méditerranéenne", a déclaré à la MAP le politologue italien, regrettant que "le polisario continue de semer le chaos dans la région, en violant les droits de l'Homme les plus fondamentaux et en manipulant les aspirations des sahraouies".

La décision "sage" du gouvernement de Sanchez confirme le leadership diplomatique marocain, concrétisé notamment par l'ouverture des consulats d'une vingtaine de pays dans les provinces du sud du Royaume, a affirmé l'expert, notant que l'appui espagnol s'ajoute à celui exprimé par plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne et la France, et à la reconnaissance américaine.

SM le Roi Mohammed VI a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

Au cours de cet échange, Sa Majesté le Roi a réitéré Sa Haute appréciation pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.

Dans ce message, le président du gouvernement espagnol avait souligné que "l'Espagne considère l'Initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" au sujet du Sahara marocain.