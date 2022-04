Afrique: L'Angola gagne 65 stations météorologiques

Luanda — Soixante-cinq stations météorologiques pour la surveillance du climat, au niveau vertical, seront installées, d'ici la fin de cette année, dans le cadre d'un projet évalué à 60 millions d'euros.

De ce nombre, 32 seront synoptiques, cinq parafoudres, dix agrométéorologiques, dix hydrologiques et cinq sismiques et trois robots sound.

Selon le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Manuel Homem, qui s'exprimait à l'issue d'une visite de trois stations installées et opérationnelles à Luanda, avec ce nombre de stations, les informations sur la météo dans le pays seront plus précises et concrètes.

Manuel Homem a ajouté que le besoin effectif du pays à cet égard, compte tenu des évolutions technologiques, devrait varier entre 250 et 300 stations.

Actuellement en Angola, il y a 20 stations qui enregistrent les informations météorologiques, dont les distances les unes des autres sont longues, car le pays a des microclimats et la différence de climat d'une région à l'autre rend difficile une prévision plus réelle des différents phénomènes météorologiques.

Manuel Homem a expliqué que cet investissement découlait du plan de développement stratégique de l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET), dans le cadre de la restructuration du réseau.

Le ministre a souligné que le programme se déroule naturellement et sans contraintes, avec des stations déjà achevées et installées aux aéroports 4 de Fevereiro, Catumbela, Cunene, Luena, Huíla, Cabinda, dans les bassins fluviaux de Kwanza et Cuvelai, entre autres.