Cote d'Ivoire: Axe Agnibilékrou-Bondoukou - Les travaux de renforcement de cette route longue de 133 km avancent bien

Débutés le 31 mars 2021, pour 30 mois d'exécution, les travaux de renforcement de la route Agnibilékrou-Bondoukou avancent bien, à la grande satisfaction des usagers. Selon M. Bamba Souleymane, agent du Bnetd et chef de mission adjoint sur le projet de la route de l'Est, rencontré le 31 mars dernier sur leur base à Tanda, pour ce chantier de 133 km, deux équipes de l'entreprise Colas travaillent simultanément et de façon autonome dans les sens Tanda-Agnibilékrou et Tanda-Bondoukou.

"Sur la route, le travail commence par un recyclage de la chaussée pour enlever la couche de bitume dégradée, ensuite un renforcement au sol avec du ciment pour la stabilisation et enfin le bitumage proprement dit avec les différentes couches", a expliqué M. Bamba Souleymane, agent du Bnetd. Celui-ci soutient qu'au 30 mars 2022, le taux d'avancement global des travaux était de 43,71%. Notre interlocuteur précise que sur l'axe Tanda-Agnibilékrou, le recyclage est à 3 km d'Agnibilékrou et le bitumage à Tankessé. Au niveau de Tanda-Bondoukou, le recyclage est à Gouméré et le bitumage à Guiendé. De sorte que, entre Guiendé et Tankessé, comme nous l'avons constaté, les usagers de la route circulent en continu sur du bitume même si les accotements ne sont pas encore totalement traités.

"Pour les villes de Tanda, Koun-Fao et Bondoukou, il est prévu des routes de 2 x 2 voies qui vont être réalisées après la route principale", explique M. Bamba. "Les travaux sur cette route constituent un ouf de soulagement pour nous, car on ne peut pas parler de transport sans route. Quand les routes sont en bon état, cela donne une bonne durée à nos véhicules et renforce nos activités", se réjouit Kra Youssouf Ouattara, président du Conseil d'administration de la société coopérative des entreprises de transport du Gontougo. Toutefois, Kra Youssouf Ouattara déplore certains désagréments dont l'insuffisance de signalisation des zones dangereuses, les gravillons laissés longtemps sans traitement et qui, selon lui, endommagent leurs véhicules. "Nous sommes d'accord que l'on installe des dos d'âne sur cette route pour préserver les vies. Car s'il n'y a pas de passagers, il n'y a pas de transport. Mais nous souhaitons que le nombre soit réduit par rapport à ce que nous voyons sur la route d'Abengourou", plaide-t-il.

Diallo Mami, transporteur sur l'axe Tanda-Bondoukou, salue le démarrage effectif des travaux qui rendent déjà la circulation plus aisée. "Nous sommes contents de voir que les travaux avancent bien. C'est la circulation alternée qui nous fatigue un peu, car le temps d'attente est souvent trop long", nous a confié Barron Adama, chauffeur de son état sur l'axe Abengourou-Bondoukou.

Tout comme les transporteurs, les voyageurs expriment leur satisfaction de voir cette route réhabilitée. "Nous constatons chaque jour que le travail avance sans trop de désagréments et très peu d'accidents. C'est avec joie que nous voyons des jeunes filles comme garçons à la tâche dans les différentes équipes sur le chantier", a salué Béné Mathias, opérateur culturel à Bondoukou, qui demande aux usagers de la route de faire preuve de patience en respectant les consignes de sécurité des entreprises en charge du chantier.

Pour Mme Kossia N'Guettia Anne-Marie, commerçante, l'occasion est bonne pour dire merci à l'État. "Exprimons notre reconnaissance au Président Alassane Ouattara et son gouvernement, car quand ces travaux vont finir, nous pourrons aller chercher des marchandises à Abidjan tôt le matin et revenir le soir. Cela va diminuer nos dépenses", soutient-elle.

En septembre 2023, date prévu pour la fin des travaux, les usagers sur le tronçon Agnibilékrou-Bondoukou auront une route totalement rénovée. Le 9 décembre 2021, à l'issue d'une visite qu'il a effectuée sur ce chantier, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amedé Kouakou, avait exprimé sa satisfaction pour les travaux en cours. Il avait déclaré que cette route va renforcer l'intégration sous-régionale, car de Ouagadougou, c'est le plus court chemin pour aller à Abidjan.