Cote d'Ivoire: Simplification des procédures administratives - Le projet " E-démarches administratives " présenté

Le secrétariat d'État auprès du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, chargé de la Modernisation de l'administration a initié une rencontre, hier, à la Primature au Plateau.

Les hauts cadres de l'administration publique, premiers collaborateurs des ministres et présidents des institutions, ont été sensibilisés à l'importance de leur implication pour une mise en œuvre réussie du projet "E-démarches administratives" . C'était hier, à l'auditorium de la Primature, au Plateau. Ce, à l'initiative du Secrétaire d'État auprès du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration chargé de la Modernisation de l'administration. A l'occasion, Dr Noël Tahet, directeur de cabinet du Secrétaire d'État Dr Brice Kouassi, a fait savoir qu'il s'agit de sensibiliser les directeurs de cabinet afin qu'ils soient des éveilleurs de conscience pour parvenir à l'application réelle du projet. La cérémonie a été marquée par la présentation du projet et de l'outil Signature électronique (Signe).

Ainsi, Antoine Bessin, directeur des Systèmes de gestion de l'appui à l'éthique (Disgae), a rappelé que 300 procédures administratives ont été recensées et décrites sur le site web informationnel www.servicepublic.gouv.ci., 66 procédures ont été dématérialisées dont 18 mises en ligne sur le portail www.servicepublic.gouv.ci. Les procédures dématérialisées concernent les secteurs de la santé, de l'agriculture, du tourisme, des eaux et forêts, de la justice, de l'éducation nationale. En outre, M. Bessin a annoncé que pour 2022, 100 procédures seront dématérialisées dans 15 ministères techniques. Non sans informer que le projet "E-démarches administratives" qui consiste en la collecte, la mise à jour, la simplification, la dématérialisation et la vulgarisation des procédures administratives va considérablement réduire les lourdeurs, lenteurs dans le traitement des dossiers et actes administratifs, et accélérer l'obtention des documents. C'est pourquoi, il a exhorté les directeurs de cabinet et acteurs clés présents à en faire une bonne promotion.

Quant à Franck Soppi, directeur de la Transformation digitale de l'administration (Dtta), il a présenté l'outil Signe, ses avantages et son utilisation dans le processus de signature de documents. " L'intégration de la signature électronique dans le processus de dématérialisation des actes administratifs garantira l'authenticité des documents électroniques et la célérité dans la délivrance des actes ", a-t-il dit, assuré. Faut-il le rappeler, l'implémentation grandeur nature de Signe est passée par une phase-pilote au sein de trois entités administratives, à savoir le Secrétariat d'Etat chargé de la Modernisation de l'administration, la Direction des examens et concours (Deco), le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration .