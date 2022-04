Cote d'Ivoire: Clôture des Journées de la Francophonie/Amadou Coulibaly - "Nous voulons faire de la langue française, le véhicule de nos grandes aspirations"

Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a présidé le jeudi 31 mars 2022, la clôture des Journées nationales de la Francophonie. Les festivités se sont déroulées à la Bibliothèque nationale, sise à Abidjan-Plateau.

Le ministre s'est félicité de la visibilité que la Commission nationale donne à la Francophonie en Côte d'Ivoire à l'occasion de ces journées. C'est encore, selon lui, une opportunité de mieux faire connaître l'institution et vivre la Francophonie. Bien plus, faire de la langue française le ciment de la solidarité et l'union entre les populations.

En insistant sur " une communauté d'esprit renforcée par une volonté partagée de contribuer à la visibilité des actions de notre espace et de relever les défis en termes d'économie numérique, dans la solidarité et par le renforcement de la collectivité au sein de l'espace francophone ". Et de souligner : " Nous voulons faire de la langue française, dans l'espace francophone, le véhicule de nos grandes aspirations, l'outil de nos plus grands espoirs. Et dans l'union et la solidarité, tout est possible ".

Revenant sur la thématique nationale des journées, Amadou Coulibaly a relevé les bienfaits de l'usage du numérique sans manquer de mettre en exergue les dangers qui en sont liés.

Sur cette question, il a évoqué des dérives qui peuvent conduire à la déstabilisation des sociétés, des dégâts matériels importants et des pertes humaines, en raison d'une infox sur les réseaux sociaux. D'où la nécessité de l'usage avec responsabilité. Le gouvernement ivoirien a d'ailleurs pris certaines mesures pour y remédier.

La Secrétaire générale par intérim de la Commission nationale de la Francophonie, Mme Bernise N'Guessan, s'est réjouie de la réussite de l'évènement malgré quelques imperfections. Selon la Secrétaire générale, ces journées nationales ont permis de mettre en lumière un agenda francophone véritable et de cerner les enjeux du numérique à travers des ateliers, des partages d'expériences et de formations, notamment à l'endroit de la jeunesse.

Elles se sont achevées par un espace dédié au livre francophone qui s'est aussi clôturé le jeudi 31 mars 2022, au même moment que l'ensemble de l'évènement.

" La Francophonie de l'avenir ". Tel était le thème retenu au plan international pour la célébration de l'édition 2022. Au plan national, le gouvernement a misé sur " Les enjeux de l'usage du numérique ".

Plusieurs activités ont meublé cet évènement qui a été lancé le 14 mars 2022. Il s'agit, entre autres, de l'atelier de formation sur le numérique, la journée de promotion du français, la journée du cinéma francophone et la journée du livre francophone, sans oublier les concours de dictée, d'art oratoire et de conte.