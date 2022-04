Afrique: Tirage au sort du Mondial Qatar 2022 aujourd'hui - Le Sénégal, un redoutable client

Les équipes qualifiées à la Coupe du monde " Qatar 2022 " connaîtront leurs adversaires cet après-midi, à l'issue du tirage au sort prévu à Doha. Auréolé de son titre de champion d'Afrique, le Sénégal veut vivre une belle épopée au Qatar.

Tous les regards sont rivés ce soir sur Doha, qui sera le théâtre du tirage au sort de la 22ème Coupe du monde " Qatar 2022 ". En présence de leurs sélectionneurs, les équipes qualifiées connaîtront la composition de leurs groupes respectifs pour ce tournoi majeur qui promet des oppositions très relevées. Tout le monde retient son souffle dans l'espoir d'un " bon tirage " et de ne pas hériter du " groupe de la mort ". La perspective de défier les cadors que sont la France, le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, l'Espagne, la Belgique fait trembler beaucoup de sélectionneurs, même si le football est loin d'être une science exacte. Mais pour aller loin dans une compétition comme la Coupe du monde et la remporter, il faut se frotter aux meilleurs et les battre. Inutile de préciser qu'il est des équipes sur lesquelles personne ne souhaite tomber. Le Sénégal fait partie du lot. Fini le temps où l'équipe sénégalaise faisait figure de petit poucet. À son tableau de chasse, elle a accroché la France (1-0), la Suède, la Pologne (2-1), a tenu en échec le Danemark (1-1), l'Uruguay (3-3), le Japon (2-2) en Coupe du monde et le Brésil (1-1) en match amical.

Cette année, les " Lions " iront au Qatar après avoir comblé une attente de 57 ans pour remporter la Can. Auréolés de leur titre de champion, Sadio Mané et sa bande rêvent de vivre une belle épopée. Et il est certain que nombre d'équipes ne souhaitent pas partager la poule des récents champions d'Afrique qui ont encore frustré l'Égypte, et qui se trouvent actuellement sur une trajectoire ascendante.

Devenue plus forte depuis la finale perdue en 2019, l'équipe de qualité incontestable compte dans son effectif des joueurs de classe mondiale, à l'image d'Edouard Mendy, meilleur gardien du monde, Sadio Mané, l'un des meilleurs attaquants de la planète et Kalidou Koulibaly, l'un des meilleurs à son poste, sans compter la pléiade de jeunes joueurs ambitieux, talentueux et performants. Aliou Cissé peut aujourd'hui se targuer d'avoir une réelle profondeur dans tous les domaines, mais aussi un niveau remarquable et, cerise sur le gâteau, un éventail de qualité offensive.

Après le sacre continental, les " Lions " sont prêts à bousculer la hiérarchie au niveau mondial. Croiser leur route pourrait être vu comme un " mauvais " tirage. Surtout que le Sénégal a survolé le groupe H des éliminatoires du mondial avec 5 victoires et 1 nul (1-1 contre le Togo) avec 15 buts inscrits et n'en concédant que 4. L'équipe n'a perdu que contre l'Égypte en barrage. À quelques heures du tirage au sort, la seule certitude pour Aliou Cissé et son groupe est qu'ils n'affronteront aucune des autres équipes africaines en phase de poule. Le Sénégal qui figure dans le pot 3 en compagnie de l'Iran, du Japon, du Maroc, de la Serbie, de la Pologne, de la République de Corée et de la Tunisie, pourrait éviter certains gros morceaux du pot 1 à savoir le Brésil, la France, l'Argentine, la Belgique, l'Espagne, le Portugal ou encore l'Angleterre. Et au petit jeu des pronostics, un " bon " tirage pour les " Lions " pourrait être le Qatar, les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Dans le pire des cas, les champions d'Afrique pourraient se retrouver dans un groupe assez relevé, avec des mastodontes comme le Brésil, l'Allemagne et ... l'Équateur.

Les pots pour le tirage au sort connus

La Fifa a dévoilé hier son baromètre mensuel et révélé le contenu des différents pots pour le tirage au sort des groupes de la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bien qu'il reste encore des matches pour boucler ces barrages, on peut quand même se faire une idée de la composition des différents groupes qui doivent composer les matches de la phase finale. Ainsi à l'issue du classement Fifa établi hier, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie se retrouvent dans le pot 3, tandis que le Cameroun et le Ghana seront dans le 4e et dernier pot. Le Qatar, pays hôte, est tête de série avec le Brésil, la Belgique, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal.

Cependant ce tirage au sort sera effectué alors qu'il reste encore des matches à jouer en Europe et en Amérique. C'est le cas d'Ukraine-Ecosse prévu en juin et à l'issu duquel le vainqueur affrontera le Pays de Galle. Ensuite en Amérique le Costa Rica fera face à la Nouvelle Zélande et le Pérou s'expliquera avec les Emirats Arabes Unis ou l'Australie le 13 ou 14 juin ; donc trois billets qui restent à distribuer.

La composition des 4 pots

POT 1 : Qatar, Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal.

POT 2 : Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, États-Unis, Croatie.

POT 3 : Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie.

POT 4 : Cameroun, Canada, Équateur, Arabie Saoudite, Ghana, Vainqueur barrage européen, Vainqueur barrage intercontinental 1, Vainqueur barrage intercontinental 2