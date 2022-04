Algérie: Nuit du doute - Réunion de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire

Alger — La Commission nationale d'observation du croissant lunaire du mois de Ramadhan se réunit, ce vendredi, à Dar El Imam à El Mohammadia (Alger), pour la détermination du premier jour du mois de Ramadhan 1443 de l'hégire.

La Commission nationale d'observation du croissant lunaire se réunit à Dar El-Imam Sidi Abderrahmane At-Thaâlibi, cet édifice religieux qui forme, depuis sa création en 2003, des centaines d'Imams et de cadres religieux.

Conçu à ses débuts pour assurer des formations spécialisées, l'Institut s'est transformé en Ecole nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l'administration du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur de l'Ecole, Ben Azzouz Hamza a précisé que l'organisme avait pour objectif d'assurer la formation préparatoire des personnels du secteur, dans les grades d'Imam enseignant, Imam enseignant principal, mourchidate et agents de Wakfs.

Le nombre de cadres religieux diplômés de Dar El Imam au cours de l'année écoulée, a atteint 161 cadres, tous grades confondus, et une promotion de 115 Imams enseignants est sortie cette année.

Outre la formation préparatoire, l'Ecole dispense des formations de perfectionnement au profit des diplômés et des inspecteurs religieux. Elle met à la disposition des apprenants 150 lits, soit la capacité d'hébergement qui s'ajoute à une capacité de plus de 500 places pédagogiques et 3 salles de conférences, a-t-il indiqué.

Parmi les principales missions de l'Ecole, il y a lieu de citer "la participation à la conception et à la préparation des programmes de formation au sein des instituts nationaux de formation spécialisée répartis sur le territoire national, en sus des recherches pédagogiques pour promouvoir le discours religieux et développer les services assurés par la mosquée, et diverses études et recherches dans le domaine religieux".