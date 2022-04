Cote d'Ivoire: Troubles de l'apprentissage - Une ONG lance une campagne de repérage et de prise en charge des élèves du primaire

Dans l'intention de sensibiliser la communauté éducative nationale aux troubles d'apprentissage et de comportement chez les enfants scolarisés, l'Ong " Bien-être mental de tous " a procédé au lancement de sa campagne de repérage et de prise en charge des troubles spécifiques des apprentissages au primaire. Ce lancement s'est déroulé le jeudi 31 mars 2022, à l'hôtel de ville du District d'Abidjan, au Plateau.

Selon la présidente de l'Ong, Codé Constance, le projet touchera neuf (9) communes dans le District d'Abidjan. Ce sont Abobo, Adjamé, Treichville, Cocody, Bingerville, Marcory, Port-Bouët, Koumassi et Plateau. Il concernera les classes du CP1 au CM2 dans 72 écoles réparties sur lesdites communes.

Toujours d'après Codé Constance, cette campagne se fera en deux phases : une enquête et un dépistage auditifs.

" Cette campagne va donc prendre en compte tous les enfants ayant les difficultés d'apprentissage qui n'arrivent pas à évoluer comme les autres enfants qui sont à la traîne. On va faire une enquête pour connaître la prévalence des troubles spécifiques des apprentissages en Côte d'Ivoire. Nous irons vers les écoles par le réseau d'aide spécialisé dans le domaine des enfants en difficulté pour le repérage et la prise en charge de ces enfants. Ce réseau est composé de psychologues, d'éducateurs spécialisés et d'orthophonistes. On va travailler avec les dirigeants de différentes écoles afin d'y remédier. A côté de cela, il y aura une autre campagne de dépistage visuel, auditif pour tous les enfants afin d'éliminer ces problèmes sensoriels dans la prise en charge de ces troubles ", a déclaré la présidence de l'Ong.

Ces troubles touchent un grand nombre d'enfants de nos jours surtout chez les plus jeunes, vu que ces troubles sont durables et ont des répercussions sur la scolarité et la vie quotidienne. Ce sont des troubles qui se prennent en charge.

Selon l'Inserm en France, dans une étude publiée le 5 juillet 2017 et modifiée le 24 octobre 2019, 15 % à 25 % des enfants sont confrontés à des difficultés scolaires et d'apprentissage. Parmi eux, 5 et 7% d'enfants d'âge scolaire ont des troubles spécifiques. A travers plusieurs études menées pendant plusieurs années, ces troubles ont été classés en trois groupes.

Ces troubles sont : troubles du langage oral, troubles du développement de la coordination, incluant certaines formes de dysgraphie (trouble de l'écriture). Il y a aussi les déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité (Tdha ou Tda).