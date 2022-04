Sénégal: Grossesses non intentionnelles - Hott évoque l'urgence de prendre des mesures idoines de protection

Dakar — Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a souligné, vendredi, à Dakar, l'urgence pour les Etats d'agir contre les grossesses non intentionnelles que subissent les filles en Afrique et dans le monde, à travers des "mesures idoines de protection".

"L'ampleur du phénomène dicte l'urgence d'agir pour nos Etats, en mettant en place des mesures idoines de protection dans le cadre d'une approche pragmatique, holistique et intégrée", a-t-il dit.

Amadou Hott prenait part à la cérémonie de lancement du rapport annuel sur l'état de la population mondiale 2022 de l'Organisation des Nations pour la population (UNFPA).

Il estime qu'il est essentiel que les jeunes filles et les femmes aient accès à l'éducation, à la formation et aux services de santé. C'est pour cette raison qu'il faut louer les mesures tendant à rendre les femmes socialement et économiquement autonomes.

Cela leur permet, a dit Amadou Hott, d'avoir accès à des services de planification familiale adaptés et d"'échapper aux agressions sexuelles, qui sont les principales causes des grossesses non désirées".

Il estime que "le Sénégal a bien appréhendé ces enjeux en promulguant en janvier 2020 la loi criminalisant le viol et la pédophilie, pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles".

M. Hott a rappelé que d'autres instruments, comme la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, sont utilisés par l'Etat du Sénégal pour former les femmes et les filles.

A son avis, la question des grossesses non désirées est liée au droit à la santé et à la reproduction des femmes et des filles.

"C'est pour cette raison que le gouvernement du Sénégal a pris des engagements régionaux et internationaux pour promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles", a-t-il expliqué.

Le rapport sur l'état de la population mondiale 2022 est intitulé "Comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles".

Selon les estimations, à l'échelle mondiale, la moitié des grossesses, soit 121 millions, ne serait pas le fruit d'un choix délibéré. Le texte ajoute que 60 % de ces grossesses non désirées se terminent par des avortements, dont environ 45 % se déroulent dans des conditions défavorables, ce qui augmente les risques de décès maternels.