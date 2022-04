Angola: Le Gouvernement rend hommage aux femmes de mérite

Luanda — Le Gouvernement angolais a honoré vendredi, à Luanda, 28 femmes qui se sont distinguées, en 2021, dans les domaines politique, économique, familial, éducatif, de la production rurale et autres, dans le cadre du Prix national de la femme de mérite.

Parmi les personnes honorées figurent la ministre d'État aux Affaires sociales, Carolina Cerqueira, la ministre des Finances, Vera Daves, la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, Albina Assis, l'ancienne handballeuse Palmira Barbosa, entre autres femmes de mérite.

Les lauréats ont eu droit, entre autres, à des diplômes et des statuettes. Le prix Femme de mérite, approuvé par le décret présidentiel numéro 35/22, vise à mettre en relief le mérite, l'excellence, la compétence, la proactivité et la résilience des femmes angolaises.

Le prix est également un moyen de contribuer au développement social, d'encourager l'appréciation des us et coutumes angolaises, de promouvoir les principes civiques et patriotiques, la solidarité, l'amélioration de soi, l'abnégation et l'épanouissement personnel des femmes.

À cet égard, la ministre Faustina Alves a déclaré que l'initiative s'inscrit dans le cadre des divers engagements internationaux des Nations Unies et de l'Union africaine ratifiés par l'Angola, qui approuvent des positions décisives sur l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes.

Pour la ministre d'État chargée des Affaires sociales, Carolina Cerqueira, l'une des honorées, il s'agit d'une initiative qui loue le mérite des femmes angolaises dans le développement socio-économique du pays.

"Il est important de valoriser et d'encourager les femmes à atteindre leurs nobles objectifs d'épanouissement personnel et professionnel grâce à leur autonomisation", a-t-elle déclaré.

Carolina Cerqueira a ajouté que l'Exécutif travaille sur le réalignement des programmes et des politiques publiques pour la valorisation de la femme dans les domaines familial, politique, social, économique et financier, ainsi que la contribution au maintien de la paix et de la sécurité.

La ministre a souligné la capacité de résilience de la femme, un esprit d'abnégation et de sacrifice, de don de soi et d'engagement pour améliorer la vie des familles, des communautés et du pays.