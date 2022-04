Afrique du Nord: La nouvelle position espagnole, un prélude pour sortir de la zone d'ambigüités au sujet du Sahara marocain (expert)

Marrakech — La nouvelle position espagnole au sujet du Sahara marocain représente un prélude pour les partenaires européens du Maroc afin de sortir de la zone d'ambigüités et confirmer la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud, a souligné le chercheur universitaire, Ahmed Nourreddine.

L'Espagne qui s'engage à respecter l'intégrité territoriale du Maroc interagit, ainsi, avec le Discours Royal du 06 novembre 2021, dans lequel Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait affirmé que "aujourd'hui comme dans le passé, la Marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre du jour d'une quelconque tractation", a expliqué ce chercheur spécialiste de la question du Sahara marocain dans une déclaration à la MAP, en réaction à l'entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez.

Abordant la nouvelle position espagnole, qui considère l'initiative marocaine d'autonomie comme "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" autour du Sahara Marocain, cet expert a relevé que l'utilisation du superlatif "la plus" dans la lettre adressée par M. Pedro Sanchez à SM le Roi Mohammed VI, s'accorde avec les références linguistiques et les termes utilisés par le Conseil de Sécurité pour décrire l'initiative marocaine d'autonomie et sa primauté.

Dans ce contexte, ce chercheur a mis l'accent sur les mesures de nature à confirmer la position espagnole au sujet du Sahara marocain traduites notamment par les engagements exprimés par le gouvernement de ce pays ibérique contenus dans la lettre de M. Sanchez, pour la construction de nouvelles relations avec le Maroc basées sur la transparence, la concertation permanente, le respect mutuel et le souci de préserver la stabilité et l'intégrité territoriale des deux pays voisins.

Il s'agit d'un message clair et d'une position ne laissant aucune place à l'interprétation au sujet de la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Royaume, a-t-il ajouté, relevant que l'Espagne reconnait la place du Maroc en tant qu'allié stratégique et son rôle central dans la stabilité et la paix.

Cette lettre reconnait aussi que la prospérité de l'Espagne et du Maroc est étroitement liée, a-t-il dit.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec le Président du Gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez.

Au cours de cet échange, Sa Majesté le Roi a réitéré Sa Haute appréciation pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.