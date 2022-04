Ethiopie: Voyage d'évangélisation dans la zone somalienne de la Préfecture Apostolique de Robe "où l'Évangile n'est pas encore arrivé"

Addis Abeba — "Certains pourraient penser que j'ai abandonné la Préfecture, en vérité j'ai vécu cette période en me sentant au cœur de notre Église, où l'Évangile n'est pas encore arrivé, au sein de la population somalienne, en commençant à apprendre leur langue et leurs coutumes", a écrit à l'Agence Fides le Père Angelo Antolini, OFM Cap, Préfet Apostolique de Robe, à son retour dans la capitale éthiopienne.

"Je suis arrivé à Gode dans la seconde moitié de février, poursuit le missionnaire, une semaine avant le début de la malheureuse guerre en Europe. J'ai passé tout le mois de mars dans la zone somalienne de la préfecture. En somme, j'y ai passé un Carême".

Le père Angelo rappelle les origines de la Préfecture de Robe (voir Agence Fides 13/2/2012), " si nous remontons dix ans en arrière, l'une des principales raisons de son édification était précisément de tenter un chemin d'évangélisation dans cette partie du Vicariat Apostolique de Meki jamais atteinte auparavant, dans la zone d'Afder de la Région Somali (50 mille kilomètres carrés et un demi-million d'habitants). Maintenant, avec l'accord pastoral d'il y a un an et demi, conclu avec le père Angelo Pagano, ofm cap., Évêque de Harar, qui a la responsabilité pastorale de la mission de Gode, qui se trouve à cent mètres de la frontière légale de la préfecture de Robe, les choses changent. La présence de l'Église, avec Sœur Joachim, Tesemma, Abdella, deux jeunes laïcs missionnaires d'Oromo, et moi quand je suis là, forment la présence sacramentelle du Seigneur ressuscité dans cette ville, au milieu d'un désert. Avec nous, unis au nom du Seigneur Jésus ressuscité, par la puissance de l'Esprit Saint, le Saint Corps ressuscité et glorieux du Seigneur Jésus est rendu présent".

Le Préfet de Robe a conclu son témoignage en soulignant que "la force de l'Esprit du Seigneur ressuscité nous fait vivre dans l'amour entre nous et dans la charité envers les pauvres, en particulier les femmes en difficulté et leurs enfants. Il nous aide à transformer les terres arides et désolées de ce formidable désert en une oasis, comme des moines médiévaux modernes."