Cote d'Ivoire: Dédicace - Voici pourquoi Dr Jean Jacques Konadjé a écrit sur Hamed Bakayoko

Dr Jean Jacques Konadjé, auteur de l'oeuvre biographique de l'ex-Premier ministre, Hamed Bakayoko, intitulée " Hamback, une vie au service de la Nation ", a procédé à une séance de dédicace de son livre le jeudi 31 mars 2022, à Marcory (Abidjan).

Il a saisi cette aubaine pour donner les raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre sur l'ancien chef du gouvernement ivoirien. " J'ai décidé d'écrire sur la vie de Hamed Bakayoko parce que j'ai été son proche collaborateur. Et en le côtoyant, j'ai découvert qu'il était un témoin privilégié d'un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parler de Hamed Bakayoko, c'est parler d'une partie de l'histoire du pays qui concerne plus la jeunesse. J'ai découvert aussi que c'était quelqu'un marqué par une vivacité de l'esprit, avec un comportement qui était à des années-lumière de tout ce qu'on pouvait entendre sur lui ça et là. Un homme avec un parcours atypique qui, dans le même temps, constitue un modèle ", a justifié l'auteur.

Les bénéfices de la vente de ce livre seront versés à la Fondation Mayama, créée par Hamed Bakayoko qui continue de mener des oeuvres caritatives. Une manière " symbolique " pour l'auteur de contribuer au fonctionnement de cette organisation.

" J'ai écrit le livre avec le coeur. J'ai écrit parce que j'étais en mission. Je me suis dit qu'aujourd'hui, le Premier ministre n'est plus. Cela serait indigne et malsain de ma part de bénéficier des fruits de ce livre. Parce qu'à l'origine, l'objectif, ce n'était pas écrit de façon intéressée. La Fondation Mayama a la politique de ses moyens. Moi je prends cette posture parce que je suis dans l'esprit de Hamed Bakayoko ", ajoute-t-il.

Dans ce livre de 304 pages sorti depuis le 8 mars 2022, à Abidjan, jour d'anniversaire du Premier ministre, l'auteur retrace la vie de M. Hamed Bakayoko en cinq parties comportant les différentes étapes. Il s'agit de ses origines, sa naissance, son évolution, les circonstances de son départ au Burkina Faso, son entrée dans vie politique, sa rencontre avec son épouse et le couple Ouattara particulièrement Dominique Ouattara. Après sa vie en tant qu'homme d'affaires et homme des médias.

Ce livre paru aux Editions La Bruyère a été préfacé par son ami et homologue Manuels Valls, ancien Premier ministre français et postfacé par Isaach de Bankolé qui est un cinéaste américain d'origine ivoirienne.

Dans le cadre d'une caravane, Dr Konadjé entend sillonner certaines villes de l'intérieur du pays, après Abidjan, pour présenter le livre aux populations.