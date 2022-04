Cote d'Ivoire: Dédicace d'œuvre littéraire - Le Pr Ana Fatoumata Touré Ecra pense aux couples infertiles

Elle a été allaitée aux mamelles scientifiques de son père l'éminent Pr Vakaba Touré et a évolué sous son ombre tutélaire. C'est donc à juste titre et pour lui rendre un hommage mérité que le Pr Ana Fatoumata Touré Ecra a décidé de présenter officiellement sa première œuvre littéraire dans l'amphithéâtre qui porte le nom de son défunt père au sein de l'Ecole normale supérieure (Ens), à Cocody. C'était le 30 mars 2022.

L'ouvrage est intitulé "Comprendre mon Amp" entendre par Amp (Assistance médicale à la procréation). C'est un livre de 48 pages conçu en bandes dessinées pour expliquer facilement toutes les procédures de techniques de procréation avancées, à savoir l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. L'induction de l'ovulation n'est pas une technique d'assistance à la procréation à proprement parler, mais compte tenu de certains aspects, elle a été tout de même abordée, mais en fin d'ouvrage pour bien faire la démarcation.

Le livre édité par les Editions Eburnie et qui est dans les librairies depuis décembre 2021, reprend donc de façon exhaustive, toutes les étapes à suivre par les couples infertiles éligibles à ces méthodes.

" La conception en bande dessinée permet non seulement de dédramatiser la situation, mais aussi d'illustrer de façon visuelle ce parcours, souvent pénible et mal supporté par les couples. Les couples qui parcourent ce livre s'identifient facilement à ceux du livre. De l'inclusion dans la procédure, jusqu'aux résultats, tout est matérialisé. Notons que c'est le premier ouvrage ivoirien et même africain de ce genre ", a expliqué l'auteure.

En effet, a-t-elle expliqué, " les méthodes d'Amp sont bien vulgarisées dans les pays développés depuis plusieurs décennies, avec le lot de littérature conçue pour des personnes ayant un bon niveau scolaire. Cette littérature occidentale détaillée mais très technique, n'est donc pas vraiment adaptée à nos populations chez qui le taux d'alphabétisation est encore bas. Il fallait donc proposer quelque chose de plus simple, qui nous servira de support lorsqu'on recevra des patients ".

En effet, le Pr Ana Fatoumata Touré Ecra, née en juillet 1967 à Montpellier et mère de trois enfants, est Maître de conférences agrégée en gynécologie et obstétrique, et s'est orientée après sa spécialisation en médecine de la reproduction.

Basée au Chu de Yopougon jusqu'en 2017, elle a été détachée à l'hôpital Mère-enfant de Bingerville jusqu'au début du dernier trimestre 2021. Après quoi, elle rejoindra son équipe initiale du Chu de Yopougon redéployée dans des structures sanitaires périphériques, puisque le Chu a été fermé pour travaux de réhabilitation.

" Si le Pr Vakaba Touré était encore en vie, il aurait été très fier de moi parce qu'il a suivi mon évolution. C'était un père qui était très présent. Le choix de cette salle était donc une façon pour moi de le faire revivre momentanément, de me rapprocher de lui ", a-t-elle expliqué.