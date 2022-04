Egypte: Le Patriarche copte Tawadros - Chrétiens et musulmans doivent vivre le Carême et le Ramadan comme un temps de jeûne et de guérison

Le Caire — Cette année, le mois sacré islamique du Ramadan commence dans la soirée du samedi 2 avril qui coïncide en partie avec les dernières semaines du Carême; ce temps de pénitence qui précède la solennité chrétienne de Pâques, la fête de la Résurrection du Christ, dans le calendrier liturgique des Églises et des communautés ecclésiales.

Le Patriarche copte orthodoxe Tawadros II, dans un message envoyé au président égyptien Abdel Fattah al Sisi et adressé à tous ses compatriotes musulmans pour le début du Ramadan, souligne cette coïncidence, invitant tous les chrétiens et les musulmans à chérir cette circonstance et à vivre ensemble ces "temps forts" marqués dans leurs traditions spirituelles respectives par les pratiques pieuses du jeûne, de la prière et de l'aumône.

Les périodes de pénitence, a souligné le Pape Tawadros dans son message, sont toujours des "temps bénis" de guérison dans la vie spirituelle de ceux qui, en touchant leurs propres limites et leur propre fragilité de créature, en particulier par la pratique du jeûne, peuvent reconnaître que toute leur vie spirituelle et matérielle dépend des dons gratuits de la miséricorde de Dieu.

Ces derniers jours, les médias égyptiens ont mis en lumière des faits et des situations dans lesquels le temps du Ramadan est vécu comme une occasion de partage et de rapprochement spirituel et matériel entre musulmans et chrétiens. Des histoires telles que celle d'Abanoub Adel, un jongleur chrétien copte du Caire, qui a déclaré avoir toujours partagé la pratique du jeûne avec ses camarades musulmans pendant le Ramadan, collaborant même à la préparation des décorations affichées le long des rues pendant le mois sacré de l'Islam, et partageant avec ses amis musulmans aussi bien les initiatives de charité en faveur des familles les plus pauvres que les petits déjeuners et les repas du soir pour rompre le jeûne.