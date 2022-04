Cote d'Ivoire: Coopération franco-ivoirienne - L'Esatic signe une convention de partenariat avec une grande école française

L'Ecole supérieure africaine des Tic (Esatic) a signé une convention de partenariat avec l'Ecole supérieure des technologies industrielles avancées (Estia)-France le mardi 29 mars 2022, dans les locaux d'Esatic à Abidjan.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets initié par le Contrat de désendettement et de développement (C2d) intitulé "Hub franco-ivoirien" en 2019. Ce projet vise à offrir aux étudiants d'Esatic une formation conjointe de Master en Intelligence artificielle et Big Data (Bihar).

" Il s'agit de soutenir des projets de formation diplômante entre des établissements ivoiriens et français. Ainsi, ces projets permettront aux étudiants ivoiriens de suivre des programmes français sans se déplacer. Aussi permettront-ils de diversifier l'offre de formation et favoriser l'adéquation formation-emploi. En outre, ce hub permettra d'offrir une image de marque à l'établissement et contribuer ainsi à l'attractivité et à la compétitivité internationale ", a indiqué le Pr Konaté Adama, directeur général d'Esatic.

" Je repars réconforté par la mobilisation, la cohésion et l'ambition de développement de l'éducation au service du pays. C'est une étape de la construction d'un partenariat que je souhaite pérenne. Il permettra le développement de notre impact et notre rayonnement ", a dit Patxi Elissalde, directeur général de l'Estia.

" Notre objectif est de développer des formations professionnalisantes qui permettent d'allier cours académique et cours professionnel et conduisant à des métiers. La Big Data et l'Intelligence artificielle (Ia) sont les deux volets d'une même problématique. La meilleure façon de travailler en Ia est que les étudiants travaillent sur des projets ", explique Pr Serge Miranda, président du Datum Academy et directeur scientifique du Master Bihar à l'Estia.

" Ce partenariat privilégiera le développement de la filière scientifique et technologique indispensable pour le projet d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ce qui est important, c'est de pouvoir créer des emplois et votre école crée des emplois, bravo à vous ", a indiqué Sem. Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire.

Pour le Pr Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce hub franco-ivoirien s'inscrit dans une logique d'appui systémique qui a pour vocation de rendre l'offre supérieure de notre pays pertinente par rapport aux besoins du monde socio-économique.

C'est pourquoi il a félicité la France pour cet accompagnement, ainsi que les responsables de l'Esatic dont les résultats en termes de pertinence de formation et d'insertion professionnelles sont à la mesure des investissements consentis.

Quant à Roger Félix Adom, ministre de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, il a indiqué que cette signature de partenariat vient donner un coup d'accélérateur à la stratégie nationale du numérique adoptée en décembre 2021, dont l'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire le hub digital de l'Afrique de l'ouest.

Selon lui, cela témoigne de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a exprimé sa reconnaissance à la France pour son accompagnement constant, en espérant que ce partenariat sera profitable à la Côte d'Ivoire.

Dans cette dynamique, le campus associé numérique de l'Esatic a été inauguré, après la tenue d'une table ronde sur le développement de l'intelligence artificielle.