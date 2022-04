Afrique de l'Ouest: Commerce et intégration régionale - Le Réseau des OPC de la CEDEAO engage son opérationnalisation à Abidjan

C'est un grand pas qui a été franchi à Abidjan, les 29 et 30 mars 2022, par le Réseau des Organismes de promotion du commerce (Opc) de la Cedeao. Deux jours durant, les directeurs généraux et premiers responsables de ces organismes clefs dans l'accroissement du commerce intra-régional et des exportations en provenance des quinze pays membres de la Cedeao (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest se sont penchés, au cours d'un important atelier, sur la mobilisation des ressources et la validation du plan de travail 2022-2023 et du document de programme du réseau.

Cet événement, accueilli par la Côte d'Ivoire, notamment par l'Association de promotion des exportations (Apex-CI en cours de transformation en Agence Côte d'Ivoire Export) s'inscrit dans le cadre de la coopération en cours entre la Commission de la Cedeao et le Centre du commerce international (Itc) sur le Programme de compétitivité ouest-africain (Wacomp), financé par l'Union européenne.

Si la première Assemblée générale annuelle du réseau tenue en juillet 2021 à Abuja, au Nigeria, avait offert une plateforme pour lancer officiellement le Réseau et valider le format, les objectifs, la structure de gouvernance et la feuille de route pour l'opérationnalisation effective dudit réseau, l'atelier d'Abidjan a permis de donner un contenu opératoire au Ropc/Cedeao.

Cheville ouvrière de cette réunion, M. Guy M'Bengue, patron de l'Apex-CI, a lancé les débats en délivrant le message du président de ce réseau, M. Ezra Yakusah, par ailleurs Directeur exécutif du Conseil nigérian de promotion des exportations.

Il faut relever la forte implication du Nigeria dans ce Réseau qui, de l'avis de nombre d'experts, augure de lendemains meilleurs pour le commerce intra-communautaire et l'intégration régionale, les hésitations dette première puissance économique de la région (et du continent) ayant souvent entravé le plein aboutissement des projets intégrateurs.

Le commerce et l'intégration économique, faut-il le souligner, sont théoriquement au cœur de l'action de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cedeao). Pour développer une zone de libre-échange au sein de la Communauté, la Cedeao a ainsi mis en œuvre plusieurs instruments dont son emblématique schéma de libéralisation des échanges commerciaux (Slec), et le Tarif extérieur commun (Tec). Sur le terrain, cependant, ces différents outils tardent à se déployer de façon optimale.

Le programme de libéralisation du marché intérieur date de 1983, mais sa mise en œuvre est toujours incomplète. Le Tec de la Cedeao qui a connu plusieurs péripéties n'a pas abouti à l'union douanière optimale recherchée. Résultat des courses : les Quinze réalisent entre eux à peine 12 % du total de leurs échanges commerciaux, selon les statistiques de 2020.

C'est en grande partie pour surmonter ces embûches que le Réseau des Organismes de promotion du commerce (Ropc) de la Cedeao a été institué. Porté par le dynamisme du Ropc de l'Uemoa mis en orbite sous le leadership de M. Guy M'Bengue avec la tutelle de la Commission de l'Uemoa, le Ropc/Cedeao entend se doter de tous les outils nécessaires pour réussir les principales missions qu'elle s'est confiées l'an dernier à Abuja, lors de l'Assemblée générale, à savoir : soutenir les entreprises locales dans leur effort d'intégration dans le système de valeurs mondial ; contribuer à l'augmentation du niveau des exportations tant en volume qu'en valeur entre les États membres de la Cedeao, et à l'expansion et au renforcement des capacités des acteurs de l'exportation ; favoriser une coopération institutionnelle efficace afin de fournir des services d'appui aux entreprises opérant dans les chaînes de valeur prioritaires au sein de l'espace économique de la Cedeao ; et renforcer les capacités managériales et opérationnelles des Organisations de promotion commerciale.

Un document de programme cohérent et ambitieux a été mis en place, avec l'assistance du Centre de Commerce international, à travers M. Imamo Mohamed Imamo, administrateur principal de programmes.

L'objectif n°1 de ce programme : favoriser la coopération interinstitutionnelle sur l'échange d'informations commerciales et d'opportunités d'affaires et la facilitation des transactions commerciales par l'établissement de relations d'affaires régionales et internationales pour les entreprises de la région.

Valeur cible : atteindre un niveau de 30% des échanges intra-régionaux d'ici à 2050, horizon de la Vision 2050 de la Communauté. Quant à la valeur des partenariats commerciaux conclus et exécutés par le secteur privé de la Cedeao qui culmine à 50 millions de dollars (1 dollar= environ 600 FCfa), l'ambition affichée est de la tripler pour atteindre 150 millions de dollars à l'horizon 2050.