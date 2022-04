Maroc: L'entretien téléphonique entre SM le Roi et M. Pedro Sanchez, une feuille de route pour la nouvelle étape dans les relations bilatérales (chercheur)

Rabat — L'entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui rappelle l'esprit du discours royal du 20 août dernier, représente une feuille de route pour consolider la nouvelle étape dans les relations marooco-espagnoles, a affirmé le politologue M'hammed Belarbi.

Ces relations gagnent à être basée sur la transparence, le respect mutuel et le respect des accords entre les deux pays voisins, qui sont des partenaires de premier plan dans de nombreux secteurs stratégiques, notamment la coopération économique, politique et sécuritaire, a souligné l'enseignant-chercheur à l'université Cadi Ayyad de Marrakech dans une déclaration à la MAP.

En reconnaissant l'importance de la question du Sahara pour le Maroc et en considérant l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend, la décision de l'Espagne rebat les cartes et rallie le mouvement de reconnaissance enclenché par les États-Unis en décembre 2020, a-t-il relevé.

Pour l'universitaire, les autorités espagnoles annoncent ainsi non seulement la fin de la crise diplomatique et le rétablissement complet des relations entre les deux pays, mais également son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc.

Ce rapprochement marocco-espagnol et la décision politique de l'Espagne d'évaluer l'initiative marocaine d'autonomie de la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain, a pris de court les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume, a fait observer M. Belarbi.

Et l'universitaire de conclure que toutes ces victoires qui s'accumulent pour la partie marocaine, sont autant de défaites pour le camp adverse dont les soutiens historiques se délitent au fur et à mesure, lorsqu'ils ne sont pas embourbés eux-mêmes dans leur actualité.