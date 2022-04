Algérie: Ligue des champions (6e j) - Le CRB et l'ESS pour terminer en beauté

Alger — Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football: le CR Belouizdad et l'ES Sétif, déjà qualifiés, seront en appel pour défier respectivement samedi les Tunisiens de l'ES Tunis, et dimanche les Marocains du Raja Casablanca, avec l'intention de terminer la phase de poules en position de leader, à l'occasion de la 6e et dernière journée.

Auteur de sept victoires de rang, toutes compétitions confondues, le Chabab, qui partage la première place du groupe C avec l'ES Tunis (11 pts), effectuera le déplacement en Tunisie pour s'emparer du poste de leader et surtout défier l'un des deuxièmes des groupes A, B, et D, en quarts de finale de l'épreuve.

Le CRB qui reste sur un succès net et sans bavure à domicile face à l'autre représentant tunisien l'ES Sahel (2-0), devra rester vigilant face à l'Espérance qui aspire également à s'imposer pour terminer seule en tête.

Dans l'autre rencontre de cette poule C, les Tunisiens de l'ES Sahel (3e, 3 pts) affronteront, dans un rendez-vous sans enjeu, la lanterne rouge Jwaneng Galaxy (4e, 1 pt), avec l'objectif de boucler cette phase de poules sur une bonne note.

De son côté, l'ESS, 2e du groupe B (9 pts), effectuera un périlleux déplacement à Casablanca pour affronter le leader, le Raja (12 pts), pour tenter de créer l'exploit et prendre sa revanche, suite à la défaite concédée à domicile face au même adversaire, en phase aller (1-0).

L'ESS, qualifiée au terme de sa victoire, décrochée lors de la précédente journée dans le temps additionnel à la maison face à Horoya AC (3-2), est appelée à sortir le grand jeu au stade Mohamed V, pour battre le Raja, qui ne compte qu'un seul revers à domicile cette saison.

L'autre match du groupe C, prévu vendredi entre les Guinéens de Horoya AC aux Sud-africains d'AmaZulu FC (17h00), sera sans enjeu, puisque les deux équipes sont déjà éliminées avant cette ultime journée.

Pour rappel, le CRB et l'ESS seront fixées sur leur adversaire en quarts de finale, le mardi 5 avril, à l'occasion du tirage au sort prévu au siège de la Confédération africain (CAF) au Caire (Egypte) à partir de 14h00 (heures algériennes).

Programme des rencontres de la 6e et dernière journée de la phase de poules, prévues vendredi, samedi, et dimanche (en heures algériennes):

Vendredi 1 avril 2022:

Gr.C: Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) - Jwaneng Galaxy FC (Botswana) 14h00

Gr.B: Horoya AC (Guinée) - AmaZulu FC (Afrique du Sud) 17h00

Gr.D: Zamalek SC (Egypte) - GD Sagrada Esperanca (Angola) 17h00

Samedi 2 avril 2022:

Gr. A: Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - Al Merrikh (Soudan) 14h00

Gr.C: Espérance de Tunis (Tunisie) - CR Belouizdad (Algérie) 22h00

Gr.D: Wydad Casablanca (Maroc) - Atletico Petroleos (Angola) 22h00

Dimanche 3 avril 2022:

Gr. A: Al-Ahly (Egypte) - Al Hilal (Soudan) 21h00

Gr. B: Raja Casablanca (Maroc) - ES Sétif (Algérie) 22h00.