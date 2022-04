Afrique: Qualité des Soins au Sénégal - De nouvelles infrastructures inaugurées à l'Hôpital Principal

Le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a présidé, hier, l'inauguration des pavillons Brévié de neurochirurgie, de kinésithérapie, l'espace Vip et de l'Irm 3 Tesla à l'hôpital Principal de Dakar. C'était en présence des officiers généraux et de nombreuses personnalités dont le Général Mame Thierno Dieng, Directeur de l'hôpital. Ces nouvelles installations vont impacter les soins qui seront prodigués aux malades sur place.

À l'occasion de l'inauguration des nouveaux pavillons Brévié de l'hôpital Principal de Dakar hier, le Ministre des Forces armées a déclaré qu'une telle cérémonie est une traduction de la volonté de Macky Sall, Président de la République, de développer le capital humain inscrit dans le volet 2 du Pse. " Le développement de ce capital humain repose, entre autres, sur notre capacité à assurer à la population une bonne santé qui nécessite des équipements de dernière génération, des infrastructures modernes et des ressources humaines qualifiées et compétentes ", a souligné le ministre.

Sur le nouvel appareil d'Imagerie par résonnance magnétique (Irm) 3 Tesla qui est une machine de dernière génération et les nouveaux pavillons, il a dit que ces infrastructures et équipements modernes ont pour but de contribuer sensiblement à l'amélioration de la prise en charge médicale et le bien-être du malade. Quant au pavillon Marie Louise Brévié qui abrite désormais le service de Gastro-entérologie et d'hépatologie, le service de Médecine interne, il a noté qu'il est très convivial comme espace polyclinique. Il est doté d'une capacité d'accueil de 60 lits et offre un cadre accueillant, des chambres aux standards internationaux pour accueillir des malades du Sénégal et de la sous-région. Le nouveau Brévié abrite également quatre nouvelles suites Prémium alliant sécurité, confort et convivialité.

Le nouveau pavillon Vip du bâtiment Saint-Louis, selon le ministre, offre aux patients de nouvelles chambres modernes, adaptées et spacieuses avec une équipe paramédicale dédiée fonctionnant sans discontinuité. " Ce pavillon garde sa vocation de Polyclinique dimensionnée et est à la disposition de tous les praticiens de l'hôpital au profit de leurs patients. Telle une oasis, ce pavillon apaise et tranquillise en regard de l'océan Atlantique ", s'est-il félicité.

" Vous avez osé faire bouger les lignes avec abnégation en ayant en bandoulière la célèbre devise d'une de nos prestigieuses écoles : " Qui ose gagne ", en l'occurrence l'École nationale des sous-officiers d'active (Ensoa), a-t-il lancé au médecin-général Dieng à qui il a transmis les félicitations du Chef de l'État, Macky Sall.