Sénégal: Début du ramadan 1443 de l'Hegire - Les vœux d'António Guterres à la communauté musulmane

Les musulmans démarrent le Ramadan ce samedi pour certain et demain dimanche pour d'autres. A cette occasion le Secrétaire général des Nations unies (ONU), António Guterres, a présenté ses vœux les plus chaleureux à toute la communauté musulmane du monde.

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a tenu des propos élogieux à l'égard de la communauté musulmane, à l'occasion du début du mois béni de Ramadan, pour leur témoigner toute son attention en cette période. " Je tiens à présenter mes vœux les plus chaleureux aux millions de musulmanes et de musulmans de par le monde qui entament le mois sacré du Ramadan. C'est une période de compassion et d'empathie... un temps de réflexion et d'instruction... une occasion de se rassembler et de s'élever mutuellement. "

Dans un message rendu public, le Secrétaire général des Nations unies s'est engagé à honorer la tradition qu'il avait l'habitude de faire et qu'il a perpétuée une fois devenu Secrétaire général. " À chaque Ramadan, j'avais l'honneur de visiter des pays musulmans, de jeûner par solidarité et de partager le pain avec les fidèles. Malheureusement, la pandémie de COVID-19 m'en a empêché, mais je suis heureux, cette année, de renouer avec cette tradition. "

Il a également témoigné sa compassion pour des personnes vivant des situations difficiles causées principalement par certains conflits dans le monde. " En ces temps de tragédie et de souffrance, je suis de tout cœur aux côtés de toutes celles et tous ceux qui connaissent les conflits, les déplacements et la peur ".

Guterres a invité à l'entraide à la solidarité entre humains afin de vivre en parfaite harmonie comme indiqué dans le Saint Coran " Dieu a créé les nations et les tribus pour que nous nous connaissions entre nous ".

Le Secrétaire général de rajouter : " en ce mois sacré et chaque jour, tirons inspiration de notre prochain en travaillant main dans la main pour la sécurité, la dignité et la prospérité de toutes les femmes et de tous les hommes. Apprenons les uns des autres et, ensemble, construisons un monde pacifique ".

DEBUT DU MOIS SAINT DE RAMADAN

Le Ramadan 2022 débute ce samedi 2 avril dans plusieurs pays européens (France, Espagne, etc.) et arabes notamment en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Les autorités religieuses en Arabie Saoudite ont annoncé que le samedi 2 avril correspond au premier jour du mois saint de Ramadan de l'année 1443 de l'Hégire, après l'observation du croissant lunaire, selon un communiqué de la Cour suprême, repris par l'Agence de presse officielle SPA.

Au Sénégal, comme dans plusieiurs autres pays, le Ramadan va officiellement démarrer demain dimanche, pour la majorité, même si une partie de la communauté musulmane jeunent ce samedi. A titre d'exemple, les autorités religieuses au Sultanat d'Oman ont fixé à dimanche 3 avril le début du mois sacré, après que le croissant lunaire n'a pu être observé, selon l'agence de presse officielle omanaise.