Ile Maurice: Rs 33 millions de cannabis saisis sur un hors-bord - Les suspects ont agi sur instruction d'une tierce personne

L'importation de drogue sur l'axe-Maurice Réunion se poursuit malgré que les autorités mauriciennes et réunionnaises aient redoublé de vigilance par rapport aux déplacements dans leurs eaux territoriales respectives.

Trois jeunes, âgés entre 21 et 27 ans, ont transporté de La Réunion, 33 kilos de cannabis d'une valeur de Rs 33 millions. Ils ont été arrêtés, le 31 mars, par l'équipe de l'inspecteur Seewoo de la Special Supporting Unit (SSU) Special Cell et celle des garde-côtes du Port, menée par l'inspecteur Russie, les deux équipes travaillant sous la supervision du commissaire de police, Anil Kumar Dip. L'affaire a été référée à l'équipe de l'Anti-Drug and Smugglint Unit des Casernes centrales pour une enquête approfondie. Ils devront avouer qui est leur financier, car ils n'ont pas la capacité financière vu leur âge et leur métier, qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Tout comme les enquêteurs voudront savoir qui leur a fait avoir le hors-bord.

Les trois suspects arrêtés sont Navindra Guness, 21 ans, skipper, Aurélien Eduard, 21 ans, instructeur de Sky surfing et Miguel Basse, 27 ans, qui travaille aussi comme skipper. Apres leur arrestation, ils ont fait comprendre qu'ils ont agi sur instruction d'une tierce personne, qui leur a demandé de se rendre à La Réunion mais selon nos informations, chacun essaie aussi d'incriminer l'autre. Les policiers pensent qu'Aurélien Eduard était à la tête de cette expédition à La Réunion, malgré son jeune âge. Toutefois, les suspects n'ont pas encore dit quelle somme leur a été promise après qu'ils ont récupéré le cannabis à La Réunion. Ils répondent d'une accusation provisoire de trafic de drogue avec des circonstances aggravantes.

La chasse à l'homme pour les appréhender a commencé en mer, le jeudi 31 mars vers 17 heures, après que la cellule spéciale de la SSU a reçu des informations concordantes concernant ce trafic de drogue par voie maritime. Une équipe de garde-côtes a collaboré afin de surveiller tout mouvement suspect en mer. L'Helicoper squadron a aussi participé à cette opération. Aux alentours de 23 heures, un hors-bord de couleur noire a été détecté en mer aux environs du Morne. L'inspecteur Russie a donné l'ordre à ce Pleasure craft de ralentir. Deux policiers sont montés à bord et ont révélé leur identité aux trois occupants du bateau avant de se mettre à fouiller le hors-bord. Si au départ, rien d'incriminant n'a été trouvé, les policiers ont fini par découvrir deux gros sacs noirs et un petit sac bleu à l'arrière du bateau contenant des sachets refermant une substance brune, soupçonnée d'être du cannabis. Les policiers leur ont montré la drogue et leur ont demandé des explications. Miguel Basse a répondu que "ena gandia dans sa banne sac la missier. Nous ti al pran sa La Réunion."

Des jerrycans de fioul, d'une capacité de 25 litres, ont été retrouvés sur le bateau, ainsi qu'un jerrycan de fioul vide de 40 litres qu'ils ont utilisé pour se rendre à l'île Sœur. Après quoi, ils ont été placés en état d'arrestation.