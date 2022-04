Madagascar: Nutrisud - Visite du président de la Fondation Mérieux à l'usine de Fort-Dauphin

Les parties prenantes du projet étaient tous réunis à Fort-Dauphin.

Les dosettes nutritionnelles ont déjà été distribuées aux écoliers dans les 20 cantines que l'association Fitia soutient quotidiennement depuis le mois de janvier 2021.

Six mois après l'opérationnalisation de l'usine de Nutrisud à Fort-Dauphin, une lourde délégation est revenue sur place pour constater la réussite du projet. Construite grâce à la belle collaboration entre la Fondation Mérieux, le groupe Nutriset et l'association Fitia, Nutrisud permet à des milliers d'enfants de bénéficier de compléments alimentaires. " Grâce à votre leadership et à l'appui technique du groupe Nutriset, nous avons pu réaliser ce projet d'une importance vitale pour Madagascar car il contribue à sauver des vies contre la malnutrition prédominante, notamment chez les enfants dans les régions Anôsy, Androy et Atsimo-Andrefana. Le résultat est palpable aujourd'hui. L'usine est une belle réalisation ", a adressé Mialy Rajoelina au couple Mérieux.

120 000 enfants. Le produit nutritionnel du nom de Kapik'Naka, signifiant " mon arachide est une solution à la malnutrition ", est adapté à notre pays. Les dosettes nutritionnelles ont déjà été distribuées aux écoliers dans les 20 cantines que l'association Fitia soutient quotidiennement depuis le mois de janvier 2021, soit 9 697 enfants bénéficiaires. À partir du mois de mai, 120 000 enfants âgés de 5 à 13 ans bénéficieront annuellement de Kapik'nakà, et ce, gracieusement.

Le quotidien de milliers d'enfants a complètement changé. Ils sont de plus en plus résistants, motivés, joyeux, vigoureux, souriants et enjoués. La première partie du projet qui a consisté en la mise en place, la construction et la mise en marche de l'usine a pu être effectuée avec succès grâce à la fructueuse et enrichissante collaboration entre la Fondation Mérieux, Nutriset et l'association Fitia. Adeline Lescanne, le Directeur général de Nutriset Alain Mérieux, président de la Fondation Mérieux et Isabelle Berro Amadei, ministre des Relations extérieures et de la Coopération de la Principauté de Monaco.

La seconde phase du projet est axée sur plusieurs domaines entre autres le développement d'une nouvelle formulation du complément alimentaire, en utilisant les matières premières locales, l'augmentation de la capacité de production de l'usine Nutrisud en réduisant la matière plastique pour les dosettes en mettant en place un système de doseuses de 3Kg recyclables développées et fournies par Nutriset, pour remplacer progressivement les dosettes, la réhabilitation et l'équipement du laboratoire du Centre Hospitalier de Fort-Dauphin pour permettre des analyses microbiologiques, et nutritionnelles quotidiennes des matières premières et des produits finis Kapik'nakà directement sur place plutôt qu'à l'institut Pasteur à Antananarivo, le développement des filières agricoles en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et le GIZ pour intégrer des matières premières sélectionnées, en créant de nouvelles sources de revenu pour des coopératives agricoles, en priorisant les femmes.

" Dans le même esprit d'impacter positivement les communautés fragiles et plus particulièrement la Mère et l'Enfant, Ensemble, nous changeons la vie de milliers de populations. Nous leur apportons une solution. Ensemble, nous améliorons leur quotidien. Nous leur apportons l'espoir. Le taux d'absentéisme scolaire a diminué considérablement. Ensemble, nous donnons de l'emploi à la population locale. Ensemble, nous combattons la malnutrition dans le Sud de Madagascar, un fléau qui a duré depuis bien trop longtemps " conclu, Mialy Rajoelina.