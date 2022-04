Maroc: Casablanca - Lancement du concours Al Omrane de lecture au niveau de la Direction provinciale de l'éducation Moulay Rachid

Casablanca — Le concours Al Omrane de lecture, une initiative de la Fondation Al Omrane qui vise à encourager la lecture des élèves du primaire des écoles publiques, a été lancé vendredi au niveau de la Direction provinciale (DP) de l'éducation de Casablanca Moulay Rachid.

Ce concours, qui a fait l'objet d'une convention spécifique entre la Fondation Al Omrane et la DP de l'éducation de Casablanca Moulay Rachid, cible plus de 12.000 élèves de la 5ème et 6ème année du primaire répartis dans 52 écoles.

Après une action pilote de lancement qui a été initiée en octobre 2021 avec la Direction provinciale d'Agadir Ida Outanane et qui a vu la participation de plus de 10.000 élèves dans 63 écoles publiques, le concours Al Omrane de lecture est désormais déployé au niveau de la DP de l'éducation de Casablanca Moulay Rachid.

Ce concours de lecture vise notamment à développer l'amour de la lecture chez les élèves du primaire et à l'inculquer comme une habitude enracinée dans leur vie qui augmente leur curiosité et leur passion pour la connaissance, et élargit leurs perceptions.

Il s'assigne également pour objectif de renforcer les compétences linguistiques des élèves en langue arabe, amazighe et française pour augmenter leur capacité à s'exprimer couramment, et d'améliorer la conscience culturelle des étudiants dès leur plus jeune âge et élargir leurs horizons de réflexion.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Abdelhanine Belmahi, Directeur Général de la Fondation Al Omrane, a souligné que "ce concours est une émanation de la convention qui a été signée avec le ministère de l'Education nationale en décembre 2020".

La Fondation, qui a pour mission l'appui de l'enfance, a pour première action en 2022 le concours Al Omrane de lecture, a-t-il relevé, notant qu'après la première action pilote à Agadir Ida Outanane, il y a eu l'extension de ce concours à Casablanca (la préfecture de Moulay Rachid), à Salé, et à Errachidia.

"Ce concours de lecture vient de notre conviction que nous devons préparer l'enfant à une ouverture d'esprit, à une pensée critique et à de nouvelles perspectives pour le développement de l'enfance", a ajouté M. Belmahi.

De son côté, Abdelmoumen Talib, directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat, s'est réjoui du lancement de ce concours qui vise à renforcer les capacités de lecture des élèves de la 5ème et 6ème année du primaire, faisant observer que cette initiative sera généralisée l'année prochaine à l'ensemble des directions provinciales relevant de l'AREF de Casa-Settat

Se félicitant que des milliers d'élèves vont bénéficier de ce concours dans la région Casablanca-Settat, M. Talib a salué l'engagement d'Al Omrane, une entreprise citoyenne, aux côtés de l'AREF de Casablanca-Settat pour renforcer les capacités de lecture des élèves et améliorer la qualité de l'enseignement et des apprentissages.

La cérémonie de lancement du concours Al Omrane de lecture, qui a eu lieu à l'école primaire Abdeljalil Benhida dans la quartier Hraouiyine à Moulay Rachid, a été marquée également par l'inauguration de l'extension de cet établissement scolaire.

Bouchra Moudden, Directrice Générale d'Al Omrane Casablanca-Settat, a expliqué que l'extension de cette école vient dans le cadre d'une réalisation du Groupe Al Omrane avec tous les partenaires, notamment les autorités locales et aussi grâce à une mobilisation importante au niveau des différents départements ministériels.

Ces efforts, a-t-elle ajouté, ont permis dans le cadre de la restructuration des quartiers sous-équipés de Hraouiyine Nord de réaliser un ensemble d'équipements, dont cette école, afin de répondre aux besoins des habitants et d'apporter une valeur ajoutée en matière d'équipements de base et d'équipements publics.

"C'est un projet de restructuration à un niveau important que ce soit en ce qui concerne les voiries et le réseau d'assainissement et d'eau potable, dans la mesure où il vient améliorer les conditions de vie et apporter le bien-être des habitants de Moulay Rachid", a fait observer Mme Moudden.

Le concours Al Omrane de lecture se déroule en trois étapes : La lecture et la synthèse de 10 livres de la même langue dans des livrets spéciaux intitulés "le passeport de lecture" ; les qualifications préliminaires menées au niveau de chaque établissement d'enseignement participant, puis au niveau des groupes de pratiques professionnelles qui est un groupement d'écoles; les qualifications finales qui se déroulent au niveau provincial. A la fin du concours, des attestations et des cadeaux seront distribués aux participants et aux gagnants.

Créée en 2010, la Fondation Al Omrane a pour axe principal la solidarité au profit des enfants, à travers notamment l'aide aux orphelinats, la sensibilisation dans le cadre du programme d'appui à la scolarisation des élèves des écoles primaires par l'encouragement des activités parascolaires, l'éducation au civisme, et la motivation pour la poursuite des études contre l'abandon scolaire.

Le second axe de solidarité est orienté vers la santé des mères et des enfants par des programmes spécifiques.