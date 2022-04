Madagascar: Projet " Rary Aro Mada " - Protection des jeunes défenseurs des droits humains

Dans le cadre du projet " Rary Aro Mada " - Soutien à la protection des jeunes défenseurs des droits de l'Homme et consolidateurs de la paix, gage de la paix sociale et de la cohésion communautaire, la présentation officielle de l'observatoire régional des droits de l'homme d'Analamanga s'est tenue, hier, à la Cite Ambatonakanga.

Toujours est-il que la première phase de mise en œuvre du projet Rary Aro Mada s'est essentiellement focalisée sur le renforcement de capacités. Ainsi 415 jeunes de 65 districts ont pu être formés sur les bases des droits de l'Homme et aussi sur l'importance d'avoir une société civile forte et engagée pour assurer le suivi de la mise en application des textes ratifiés par Madagascar.

C'est également dans ce cadre que 454 jeunes se sont retrouvés, en décembre dernier, lors d'un Symposium à Antananarivo pour échanger sur les bonnes pratiques avec les jeunes des autres régions de Madagascar mais aussi virtuellement avec ceux de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre du projet de mise en place de 9 Observatoires régionaux et d'un Observatoire National à Madagascar, le Haut Commissariat des Droits de l'Homme (OHCHR) et la Plateforme Nationale des Organisations de la Société Civile (PFNOSCM) organisent, le lancement officiel de l'Observatoire Régional des droits humains pour la région Analamanga, hier. Ceux de Diana, Sambava, Toamasina, Mahajanga, Morondava, Fianarantsoa, Toliara et Fort Dauphin se sont tenus en mars dernier.

Notons que l'Observatoire régional d'Analamanga a pour missions principales d'assurer une surveillance des droits humains en récoltant et analysant les informations recueillies et les transmettre au Comité de Paix régional et à l'Observatoire national, documenter les cas de violations de droits humains en menant des investigations et missions d'enquêtes et de mener des campagnes de plaidoyer pour la protection et la promotion des droits humains au niveau de la région.