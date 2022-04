Ile Maurice: Chute mortelle à Tyack - Les parents du petit Jeslen ont le cœur brisé

Cinq jours se sont écoulés depuis le drame, qui a ébranlé le village de Tyack. Les proches du petit Jeslen Putchay, un an et demi, ont le cœur brisé. Joshen Putchay, 42 ans, le père de l'enfant, est rongé par la culpabilité de n'avoir pu rattraper son petit lorsque celui-ci a chuté de ses épaules, samedi dernier, alors que père et fils se trouvaient sur le lit parental. L'enfant est mort des suites de cette chute.

Le fait pour Joshen Putchay de perdre son unique enfant a été un traumatisme sans pareil. À cela, s'est ajoutée l'épreuve de son arrestation et de sa détention, dimanche, pour homicide involontaire à la suite de cet accident. Joshen Putchay, qui travaille comme chauffeur pour le compte d'une société privée, a passé une nuit tourmentée. Prostré dans sa cellule, il n'a cessé de se demander comment ce drame a pu arriver et qu'est-ce qu'il aurait pu avoir fait pour l'éviter, nourrissant des regrets, qui ne s'estomperont sans doute jamais. "Nous avons le cœur brisé. C'est injuste que Joshen ait été arrêté. Déjà qu'il souffre d'avoir perdu un être cher. Il aimait son enfant. Il ne lui aurait jamais fait de mal intentionnellement. Mais la loi est ainsi faite. La police a été obligée de l'arrêter", raconte un membre de la famille.

Difficulté à concevoir un enfant

Le monde de Prisca Laboiteuse, la mère du petit Jeslen, s'est écroulé en quelques secondes samedi. "Neuf ans mo pa ti pé tombe enceinte. Après trois fausses couches, monn reussi gagne enn zoli baba ek zordi linn fini alé", se lamente-t-elle, pleurant à chaudes larmes. Elle vit avec Joshen Putchay depuis de nombreuses années. Lorsqu'elle est finalement tombée enceinte et qu'elle a accouché du petit Jeslen, le couple nageait dans le bonheur. Les sourires du bébé et ses rires lorsqu'il grandissait, faisaient leur joie. C'était une petite boule d'énergie, qui égayait la maison. Mais samedi soir, alors qu'il s'asseyait sur les épaules de son père, qui se trouvait sur son lit, et jouait avec lui, il a fait une lourde chute. Joshen Putchay n'a pas eu le temps de le retenir. La tête de Jeslen a heurté le sol.

Ses parents l'ont emmené de toute urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose-Belle. L'enfant a été admis à la section pédiatrie de l'établissement. Il n'a pas survécu à sa chute et est mort dimanche, aux petites heures du matin. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste, le Dr Shaila Prasad-Jankee, a attribué le décès de Jeslen Putchay à une fracture du crâne. C'est après sa comparution en cour de Souillac, lundi, que Joshen Putchay a pu assister aux funérailles de son petit ange, parti trop tôt. Il a recouvré la liberté conditionnelle contre paiement d'une caution de Rs 20 000.