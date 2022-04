Madagascar: Lionel Lelièvre - IST levée par le PGCA

Acquitté au bénéfice du doute par la Cour Criminelle Ordinaire d'Antananarivo le 21 mars dernier, le DG de la société de gardiennage COPS a bénéficié trois jours après, de la mainlevée de l'Interdiction de Sortie du Territoire (IST) prise à son encontre. Selon la décision en date du 24 mars 2022 du nouveau ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely, " sont et demeurent rapportées les dispositions de la décision n°072-MID/SG/DGAT/DIE/SCM du 02 octobre 2020 concernant le nommé Lelièvre Lionel ".

PGCA. Cette décision a été prise suite à la lettre en date du 23 mars du Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo (PGCA) et adressée à toutes les autorités. Entre autres, la Primature et les ministères concernés (Affaires étrangères, Justice, Sécurité publique, Intérieur et Décentralisation, Secrétariat chargé de la Gendarmerie). Sans oublier le Central Intelligence Service (CIS). Après un an et six mois d'interdiction de sortie du territoire malgache, l'ex-légionnaire français est donc libre de quitter la Grande Ile s'il le souhaite.