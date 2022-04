Madagascar: FinTech - Madagascar veut accélérer

Les observateurs avertis, comme les décideurs publics, estiment que la Fintech est un puissant levier de croissance que Madagascar doit exploiter activement pour rattraper son retard de développement.

La création, l'adoption et l'utilisation responsables des technologies de la 4e révolution industrielle permettront à un pays en quête d'émergence comme Madagascar d'accélérer sa transformation économique et financière. Tel est le point de vue des experts en technologie et en finances. Ils conviennent que cela nécessitera de bonnes politiques en vue de garantir la viabilité, l'efficacité et la portée sur le marché des innovations créées ou implantées dans le pays.

Philip Thigo, conseiller en partenariats numériques au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), indique que la croissance de l'entrepreneuriat qui tire parti des technologies numériques appliquées à la finance et une meilleure réglementation du marché peuvent faire bouger les lignes rapidement. À remarquer en effet que les solutions mobiles ont fortement stimulé l'inclusion financière, faisant croître significativement le taux de pénétration bancaire.

À Madagascar, le mobile banking a permis ces dernières années de bouleverser le marché. En 2011, il avait déjà permis de toucher sept cent mille personnes soit autant que le nombre de clients de la microfinance après vingt ans d'existence. Fin 2014, on comptait 890 points de service et près de 1 300 000 clients pour un encours de crédit de 145 millions d'euros environ. Aujourd'hui, on parle de plus de 4 millions de clients.

Mais le secteur de la Fintech suscite également des inquiétudes notamment de la part des régulateurs. Raison pour laquelle l'advisory board de l'Africa Financial Industry Summit (Afis), qui réunit les principaux décideurs de l'industrie financière, pousse pour la mise en place d'une réglementation continentale commune et une plateforme à même d'exploiter selon des normes claires le potentiel d'innovation de la région dans le domaine des technologies financières.

" La nécessité d'une règlementation adéquate ne saurait être sous-estimée pour encourager autant que pour encadrer le développement de ces nouveaux acteurs de la finance, et étendre ainsi les services financiers aux plusieurs millions de Malgaches qui restent encore à bancariser ", reconnaît un opérateur du secteur qui ajoute que si la Banque Centrale est chargée de superviser la réglementation financière, elle doit relever de nombreux défis pour suivre le rythme de l'innovation.

Une situation qui freine les efforts des entreprises du secteur pour élargir le marché grâce notamment à la blockchain, aux prêts entre particuliers ou à d'autres technologies émergentes. D'autres estiment que la protection des consommateurs en particulier sera essentielle à la fois pour créer la confiance des nouveaux utilisateurs de services financiers et garantir des règles du jeu équitables vis-à-vis des acteurs bancaires traditionnels. Il est donc important que les entités concernées puissent s'adapter à temps à un environnement en perpétuelle évolution dans un contexte de progrès technologique extrêmement rapide.

Rappelons que Madagascar a accueilli et parrainé, au début de ce mois de mars, la 6è édition de l'" Africa Fintech Forum ". L'événement international a été une occasion pour les responsables publics malgaches de souligner que le pays compte accélérer le développement de son secteur de l'innovation financière en boostant notamment l'entreprenariat dans ce domaine.

Outre les économistes, les universitaires, les chercheurs et les décideurs du pays, des professionnels opérant dans la Fintech ont participé à ce forum. Durant deux jours, des réflexions, des actions et du réseautage étaient au programme.

Dans son allocution, la ministre de l'Économie et des Finances n'a pas non plus manqué de déplorer le taux prévisionnel encore faible de 45% de l'accès aux services financiers formels. " Cela pourrait s'accroître davantage si des solutions innovantes sont élaborées et mises à la disposition de la population ", a-t-elle lancé avant de partager le constat selon lequel plusieurs produits de Fintech ont déjà été adoptés par les Malgaches comme les monnaies mobiles ou encore les cartes bancaires internationales.

Le Professeur Raoul Mamy Ravelomanana, président de l'Université d'Antananarivo, a indiqué pour sa part que Madagascar veut et peut accélérer dans ce domaine et a donné pour preuve l'initiative de mise en place d'un " Smart Village " qui allie technologie et bien-être des étudiants, comme la digitalisation des services financiers, au sein de l'École Polytechnique de Vontovorona.