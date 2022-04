Madagascar: Conditions de détention - Mbola Rajaonah transféré à Imerintsiatosika

Mbola Rajaonah, ancien homme d'affaires du précédent régime, a été transféré à la nouvelle prison d'Imerintsiatosika depuis mercredi.

PLACÉ en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy, depuis son arrestation le 13 février 2019, Mbola Rajaonah devait être jugé en décembre dernier pour fraude et évasion fiscale, mais l'audience a été ajournée. En attendant son procès qui devrait avoir lieu au cours de la prochaine session de la Cour criminelle, on sait que son état de santé nécessite une surveillance médicale en permanence.

Depuis son enfance, Mbola Rajaonah souffre en effet d'une angine de poitrine chronique. Actuelle-- ment, il doit vivre avec une bouteille d'oxygène, du sérum et un fauteuil roulant pour ses déplacements. C'est certainement par rapport à tout cela que les autorités judiciaires ont décidé ce transfert à la prison d'Imerin-tsiatosika. Une prison qui serait la mieux indiquée pour suivre sa santé.

En effet, les responsables judiciaires, dont entre autres le procureur général auprès du Pôle anti-corruption (PAC), Solofohery Razafindrakoto, rassurent que la prison d'Imerintsiatosika est parfaitement adaptée et équipée pour assurer ce suivi de la santé des détenus qui y sont admis.

Méfiance

Mais selon l'avocat de Mbola Rajaonah, Me Eric Rafidison, on ne peut pas lui apporter de nourriture et sa famille s'inquiète car il aurait déjà été victime d'une intoxication alimentaire en prison. Raison pour laquelle, il a requis hier, la réintégration ou le renvoi de Mbola Rajaonah à Tsiafahy... malgré le manque de médecins mais surtout à cause d'une méfiance manifeste à la dépendance à l'égard de la nourriture fournie par les autorités pénitentiaires d'Imerintsiatosika. " Nous exigeons le respect du droit à la santé et aux soins médicaux et à bénéficier d'un procès équitable ", a déclaré Me Eric Rafidison hier.

Cette requête sera examinée par le ministère de la Justice, selon une précision d'un juge principal du PAC.

En attendant, Mbola Rajaonah fait partie maintenant d'un groupe de soixante-dix-huit détenus transférés à Imerintsiatosika. Mais pour les responsables, la prison garantit un meilleur environnement pour ses pensionnaires. Le détenu est logé dans une cellule avec eau et électricité, et dort sur un lit avec matelas.