Mali: Ll'armée fait état de plus de 200 terroristes tués dans le village de Moura

Au Mali, plus de dix jours après le lancement d'une opération de grande envergure dans le village de Moura, cercle de Djenné, région de Mopti dans le centre du Mali, l'état-major général des armées donne enfin des détails et un bilan : plus de 200 jihadistes tués dans cette zone qui était totalement assiégée par les Forces armées maliennes (Fama) et leurs alliés russes.

Dans cette zone où le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), lié à Aqmi, est très actif, de nombreux humanitaires alertent depuis des jours sur de nombreuses exactions sur les civils.

Selon l'état-major des armées du Mali, cette opération a été le fruit de renseignements bien précis sur la tenue d'une rencontre entre plusieurs katibas, dans la zone de Moura. Menée conjointement par des forces au sol et des troupes aéroportées dont les forces spéciales, elle a été suivie " d'un nettoyage systématique de toute la zone " et a duré neuf jours.

Le bilan est lourd dans le camp ennemi. Selon ce communiqué, 203 terroristes auraient été éliminés et une cinquantaine d'autres interpellés. Deux cents motos ont également été saisies et brûlées. D'importantes quantités d'armes et de munitions ont aussi été récupérées. Par contre, le communiqué ne fait pas état de pertes au sein des Fama.

Depuis le début du siège de Moura, des ONG locales et internationales ont alerté sur des violences indiscriminées qui auraient fait de très nombreuses victimes civiles. Cette inquiétude semble d'ailleurs partagée par la Minusma qui se dit, dans un tweet, " très préoccupée par les allégations de violences survenues contre les civils " lors de ces affrontements. La mission de l'ONU au Mali assure qu'elle est " en concertation avec les autorités maliennes pour établir les faits et les circonstances " de ce qui s'est passé.

L'état-major général des armées maliennes s'est voulu rassurant dans son communiqué. Le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaires " restent une priorité dans la conduite des opérations ", assure-t-il, avant d'inviter la population à la retenue contre les " spéculations diffamatoires " à l'encontre des Fama.