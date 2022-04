Sénégal: Escroquerie et charlatanisme - Le marabout qui giflait ses patients prend 1 an ferme

Le marabout K. B. Thiam, qui giflait ses clients, leur faisait inhaler du piment et leur versait de l'eau, a été condamné, hier, à deux ans, dont un an ferme, pour escroquerie, charlatanisme et coups et blessures volontaires ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 12 jours. Cinq de ses employés ont écopé de la même peine pour complicité des délits cités.

Le fameux guérisseur de Niety Mbar, K. B. Thiam, qui giflait ses patients pendant que ses employés versaient de l'eau sur leur visage et s'asseyaient sur leur poitrine, a été condamné, hier, à deux ans, dont un an ferme. Cinq de ses lieutenants qui l'assistaient dans son travail ont écopé de la même peine. Selon la partie civile, M. Sow, K. B. Thiam lui a dit que sa maman est victime d'anthropophagie et qu'elle-même est persécutée par des djinns. Il lui a réclamé 100 000 FCfa qu'elle pouvait payer par tranche. L'un des assistants de Thiam lui a ensuite fait boire un liquide pour qu'elle vomisse. Cinq gros gaillards se sont mis sur elle pour, disait le marabout, faire sortir les mauvais esprits qui avaient pris possession de son corps. Quand elle criait, ses tortionnaires disaient à sa mère et à son mari qui l'accompagnaient de ne pas s'inquiéter. Ils l'ont giflée plusieurs fois et presque étouffée en lui versant de l'eau sur le visage. Elle a présenté un certificat médical avec une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 12 jours.

Sa sœur, F. Sow, a soutenu s'être rendue chez le guérisseur pour une séance de divination pour sa mère alitée. Celui qui les avait mis en relation lui a raconté qu'il souffrait de maux de dents. Mais, K. B. Thiam l'a soigné en le débarrassant du mauvais esprit qui était dans sa dent. Dès qu'il l'a vue, le marabout lui a fait savoir qu'elle était plus malade que sa mère et a fait état de ses maux de tête. Il a réclamé 125 000 FCfa et un mouton. Elle lui a remis 20 000 FCfa et sa chaîne en or qu'elle récupérera plus tard.

Cocktail mystique pour chasser les mauvais esprits

Au cours de la séance d'exorcisme, ils lui ont fait inhaler du piment en lui versant de l'eau sur le visage pour l'obliger à éternuer et à vomir. Fatiguée des tortures, elle a avoué être un anthropophage. Quelques scènes ont été filmées et les vidéos versées au dossier. L'affaire a été jugée, hier, devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. K. B. Thiam a comparu pour escroquerie, charlatanisme et Coups et blessures volontaires (Cbv) ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 12 jours. Ses cinq employés étaient à la barre pour complicité de ces délits.

Interrogé, K. B. Thiam a soutenu qu'il ne frappait pas, mais secouait les oreilles. La poudre à inhaler n'était pas du piment, mais un cocktail mystique pour chasser les mauvais esprits. Quand il a réussi à expulser le démon qui habitait le corps de sa mère, M. Sow s'est levée de sa chaise parce qu'elle était elle aussi possédée par des djinns. S'il use de moyens non conventionnels depuis 2008, c'est parce qu'il y a des djinns têtus qui doivent être frappés pour sortir des corps de leurs victimes. Les moutons sont des sacrifices pour que les djinns qu'ils attaquent n'assiègent pas son corps ou ceux de ses proches. Il aurait soigné des milliers de personnes avec cette méthode. S'il avait quelque chose à cacher, soutient-il, il n'aurait pas laissé les parties civiles filmer les séances. Sur les 400 000 FCfa qu'il réclamait, les dames ne lui ont remis que 40 000 FCfa. Les autres prévenus ont chacun expliqué à quoi consistait leur travail. Ils sont tous en liberté provisoire, sauf P. Thiam.

G. Guèye s'occupait des tickets, O. Niang écrivait des versets coraniques, P. Niang mettait sa main dans la bouche des patients pour les obliger à vomir. T. Kaïré leur faisait boire les médicaments. P. Thiam tenait en respect les patients récalcitrants, mais lorsque ces derniers se montraient féroces, les autres employés l'aidaient.

Le cabinet de Me Ousmane Sèye, représentant la partie civile, a réclamé cinq millions de FCfa. Le représentant du Procureur a requis l'application de la loi pénale. De l'avis de Me Fatou Sar, leur client qui est un guérisseur et non un charlatan a bien diagnostiqué les dames. Ces dernières y sont allées en sachant le procédé non conventionnel qu'il utilisait. Depuis 2008, son client n'a jamais eu de problème avec ses patients. S'il maltraitait M. Sow, sa maman ne l'aurait pas laissé entre les mains du prévenu. Il n'y a pas de maltraitance ni d'extorsion de fonds. Pour Me Cheikh Tidiane Seck, il n'y a pas eu non plus de manœuvres frauduleuses. L'avocat a fait allusion à deux versets et dit que le Coran dont se sert K. B. Thiam pour les bains mystiques peut bien être un remède pour les croyants.