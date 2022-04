Afrique: Alimentation -Le continent pourrait manquer de fonds pour acheter des céréales

Les pays africains pourraient ne pas avoir assez de fonds pour acheter des céréales, car les prix ont atteint un niveau record. Si l'Afrique perd le grain russe, les prix seront encore plus élevés, a déclaré le président de l'Union céréalière russe (RZS), Arkadi Zlotchevski à Tass.

"La population dans les pays africains est pauvre, il y a donc un faible pouvoir d'achat. Dans le même temps, les prix ont atteint un niveau record, de sorte qu'ils pourraient tout simplement ne pas avoir assez d'argent. D'où le problème de la malnutrition et de la faim, pas à cause de la quantité de céréales produites ou de la disponibilité des ressources. [...] Économiquement, les pays africains dépendent de nous, car notre grain leur offre concurrence et des prix attractifs et s'ils n'y ont pas accès, les prix augmenteront encore plus", a expliqué Arkadi Zlotchevski.

Selon l'indice de prix du blé FOB dans les ports de la mer Noire (le vendeur remplit ses conditions lorsque la cargaison entre à bord du navire au port de chargement, Ndlr) au niveau de départ, les prix sont descendus et ont atteint le niveau de 315 dollars, puis ont fortement augmenté à 460 dollars, et ont progressivement chuté au niveau d'aujourd'hui d'environ 365 dollars, a expliqué le directeur général de l'Institut de la conjoncture du marché agricole, Dmitri Rylko.

Les livraisons de céréales russes sont critiques, car la Russie est le leader mondial des exportations de blé: la saison dernière, sa part a atteint 20,1%, a déclaré le président du Conseil d'administration de l'Union des exportateurs de céréales, Edouard Zernine. "Pour la Russie, le blé est un produit phare qui bénéficie d'une forte demande à l'étranger et son prix dans le port de Novorossiïsk est l'un des benchmarks pour le marché mondial du blé", a-t-il expliqué.

Selon les calculs préliminaires, depuis le début de la saison, la Russie a déjà exporté trente millions de tonnes de céréales, dont vingt-cinq millions de tonnes de blé, tandis que le top 10 des pays acheteurs représente plus de 75% des exportations de blé (dix-neuf millions de tonnes). Tous en raison de la proximité géographique et de la simplicité de la logistique sont en Afrique, ainsi qu'au Moyen-Orient, a déclaré Edouard Zernine. Les trois plus grands acheteurs de céréales russes cette saison sont l'Égypte, la Turquie et l'Iran, a ajouté Arkadi Zlotchevski. En outre, selon Dmitri Rylko, d'importantes expéditions ont été effectuées au Nigeria et en Libye, avec des chiffres record dans ce dernier.

"La Russie a été le plus grand exportateur de blé au cours de deux des trois dernières saisons. En outre, la Russie est l'un des plus grands exportateurs d'orge, de pois (c'est une culture de légumineuses, mais s'applique également aux céréales)", a souligné Dmitri Rylko. La Russie représente 28% des importations totales de céréales en Afrique, a-t-il ajouté. La saison prochaine, à la liste des importateurs actifs de céréales russes, peut être ajouté la Chine, avec qui au début de cette année ont été signés les documents nécessaires, ainsi que pour la première fois après une pause de cinq ans, la Russie a mis le blé sur le marché de l'Algérie. A l'avenir, il est prévu de renforcer encore les liens commerciaux, a souligné Edouard Zernine.

Les principaux concurrents de la Russie pour les ventes de céréales sur le marché africain sont la France, le plus grand producteur de blé dans l'Union européenne, ainsi que l'Argentine, a déclaré Arkadi Zlotchevski. Dmitri Rylko a également distingué l'Allemagne et les États-Unis parmi les principaux fournisseurs.

Indicateurs des exportations de céréales en provenance de Russie

Le ministère de l'Agriculture estime les exportations de céréales de la Russie dans l'année agricole 2021-2022 à 45-48 millions de tonnes. Bien que le ministère n'ait pas encore donné de prévisions d'approvisionnement en blé pour l'exportation, selon le Centre d'évaluation de la qualité des céréales, les exportations de cette culture pourraient atteindre 37 millions de tonnes. À son tour, le ministère de l'Agriculture des États-Unis estime les exportations russes de blé en 2021-2022 à 32 millions de tonnes.

Dans le passé (1 juillet 2020 - 30 juin 2021), les exportations de céréales de la Russie se sont élevées à 49 millions de tonnes, dont 38,4 millions de tonnes de blé.