Madagascar: Travailleurs migrants - Un centre de ressources à créer

Créer une interface nationale afin d'accompagner les travailleurs migrants. Le centre de ressources se propose comme une solution afin de limiter les abus et les mauvais traitements dans le cadre des migrations professionnelles.

Un Centre de Ressources pour les travailleurs migrants devrait être mis en place. C'est ce qui a été révélé lors de la restitution du profilage des travailleurs migrants durant la période de pandémie, hier à l'Hôtel le Pavé Antaninarenina. " L'objectif étant de mettre en place un dispositif pour soutenir l'autorité malgache et toutes les parties prenantes concernées dans la protection des travailleurs migrants. Il s'agit en effet de donner une plateforme de solutions pour renforcer la collaboration des parties prenantes afin d'améliorer le domaine de la migration professionnelle ", indique Hoby Andrianasolo, directeur exécutif de l'ECFORME.

Raharinjato Elmine, une ancienne émigrante ayant travaillé à Maurice témoigne des conditions de travail abusives et dégradantes de la part de son employeur et de l'agence de placement. " J'étais partie vers l'année 2018, une agence de placement m'avait aidé. Le travail devrait durer jusqu'à trois ans mais je suis rentreé après une année de travail ", indique-t-elle. Elmine avait déploré les conditions de travail et le non-respect de contrat dans son pays d'accueil. " Dans le cadre du contrat, on nous a promis 8 000 roupies. Après la signature du contrat, l'agence m'a encore demandé 300 000 ariary et la copie du contrat ne m'a pas été remise. Il nous a été indiqué qu'on devait encore de l'argent à l'agence même arrivée à Maurice ", témoigne-t-elle. Arrivée dans le pays d'accueil, les termes du contrat ont été complètement changés. Les conditions de travail sont devenues dégradantes.

" Mai 2018, après trois jours de travail, l'employeur avait apporté un autre contrat. Dans ce contrat, le salaire mentionné est de 5 000 roupies. Moi et certaines émigrantes n'avions pas accepté. L'employeur nous a menacées de nous faire revenir dans le pays après notre refus. Les conditions de travail étaient complètement dégradantes puisque même les dortoirs étaient insalubres ", enchaîne-t-elle.

Elmine a choisi de rester malgré les contraintes. Le cas d'Elmine est loin d'être isolé.

Dans le cadre d'une étude a été menée par l'ONG ECFORME et l'ONG Anti slavery entre 2019 et 2021 sur les conditions de travail des travailleurs migrants dans les pays du Golfe et à Maurice, il a été révélé que 41% des jeunes femmes et travailleuses immigrantes ont avoué avoir vécu la violation de leurs droits. Les surcharges de travail ainsi que le non-respect des droits sont parmi les conditions.

La méconnaissance des droits fait partie des sources d'abus de la part des employeurs, selon l'ONG Études Conseils Formation et Entrepreneuriat. L'effet de la Covid-19 sur la perte de plusieurs emplois a influé sur l'augmentation de la migration professionnelle vers les pays du Golfe et Maurice. " Il est plus facile pour les employeurs dans les pays d'accueil de faire des abus du contrat dans ce cas. Les lacunes en ce qui concerne la non connaissance de la langue constituent également des difficultés aux migrants ", indique Hoby Andrianasolo, directeur exécutif de l'ECFORME.