Madagascar: Mamy Ravatomanga - " L'État doit soutenir le secteur privé "

Personnalité connue dans le monde économique et politique, Mamy Ravatomanga a fait sa première télé, hier. Répliquant aux sujets polémiques dont-il fait l'objet, il a également plaidé la cause du secteur privé.

Un événement. Beaucoup ont cru que l'annonce de l'émission d'hier était un poisson d'avril. Mais non. Mamy Ravatomanga, opérateur économique, s'est bel et bien prêté au jeu de l'interview télévisée. Comme il le souligne lui-même, il s'agit d'une première pour lui après trente deux ans d'entrepreneuriat.

Depuis une dizaine d'années, Mamy Ravatomanga est connu du grand public comme un des proches de Andry Rajoelina, président de la République. "Une amitié forte", qu'il assume et affirme. Comme il le constate lui-même également, son nom est associé à différents sujets à polémiques dans le pays. "Des spéculations", comme il les qualifie, auxquelles il a répondu durant sa sortie médiatique d'hier. Cependant, c'est bel et bien dans le monde de l'entrepreneuriat que le Président directeur général du groupe SODIAT s'est d'abord fait connaître. Une entreprise qu'il a fondée au début des années 90.

C'est fort de ses trente deux années d'entrepreneuriat donc qu'il s'est fait porte-parole du secteur privé malgache, notamment, en ces temps où la conjoncture économique est tendue. "L'État doit soutenir le secteur privé", est un des principaux messages envoyés par Mamy Ravatomanga durant son interview. Selon ses dires, l'État doit soutenir les entrepreneurs surtout en cette période post-crise sanitaire. Ceci en soulignant qu'un secteur privé sain et prospère est la clé du développement du pays.

Mobilisation et solidarité

Pour appuyer ses dires, le boss du groupe SODIAT affirme que les pays ayant un secteur industriel fort, c'est-à-dire qui ont une forte capacité de production, sont ceux qui ont pu éviter le choc socio-économique de la crise sanitaire. Des conséquences que viennent alourdir la guerre entre les déflagrations inflationnistes causées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mamy Ravatomanga ajoute que la seule solution à la pauvreté, à la paupérisation des ménages est de lui donner l'accès des sources de revenu convenables. Ce qui passe par l'emploi. Et c'est le secteur privé qui est le pourvoyeur d'emploi.

Parmi les sujets qui défraient les chroniques ces derniers temps, il y a la question des finances de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS). Mamy Ravatomanga souligne que "c'est le patronat qui est le premier contributeur de la CNAPS", avec une cotisation à hauteur de 13% du salaire de chaque employé, tandis que ce dernier cotise à hauteur de 1%. Il ajoute qu'avec les taxes, les impôts et les redevances allouées par le secteur privé tiennent, également, une grande part des sources de revenus de l'État, avec lesquelles il paie le salaire des fonctionnaires, notamment.

"Il faut soigner, respecter et inciter le secteur privé à investir. Il faut encourager l'entrepreneuriat et la création d'emploi", déclame Mamy Ravatomanga. Il souligne, d'autant plus, que la création d'emploi, même s'il s'agit de dix ou vingt, et parvenir à les maintenir durant plusieurs années est un combat au quotidien. "Je suis entrepreneur et je peux témoigner que créer une entreprise est facile. Le plus dur est de le garder et de préserver les emplois", soutient-il.

Le numéro un du groupe SODIAT suggère, aussi, le renforcement de l'industrie à Madagascar, "au moins les industries de consommation, celles qui produisent ce dont la population a besoin au quotidien". Ceci en capitalisant sur les ressources et les matières premières locales. Qu'il faudrait inciter les entrepreneurs locaux à investir avant de faire appel aux investisseurs étrangers. La sortie médiatique de Mamy Ravatomanga coïncide avec la dernière journée de la semaine de l'industrialisation.

La semaine de l'industrialisation devra marquer un tournant pour ce secteur et durant lequel l'État et le secteur privé, justement, se sont employés à rétablir une confiance mutuelle. Une semaine, également, durant laquelle, les deux parties ont débattu, discuté pour trouver, ensemble, les solutions idoines afin de lever les obstacles au développement de l'industrie à Madagascar. Il reste maintenant à concrétiser les engagements conjoints actés à l'issue des échanges.

Sur sa lancée, Mamy Ravatomanga a, par ailleurs, lancé un appel à la solidarité des entrepreneurs malgaches. Qu'au lieu de se tirer vers le bas, ou pester contre la réussite des opérateurs économiques étrangers, il faudrait se soutenir pour faire mieux qu'eux. "Mobilisons nous,. Soyons solidaires pour prendre en main l'avenir du secteur privé dans le pays", lance-t-il.