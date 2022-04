Togo: Des clubs togolais vont s'imprégner de l'expérience européenne

C'est l'objectif poursuivi par un atelier de renforcement de capacité qui sera animé par des Experts du Programme UEFA Assist à Lomé du 05 au 09 Avril 2022.

D'après nos confrères de Togogoal, c'est un atelier qui est organisé à l'endroit des responsables et administrateurs des clubs de première division, et de l'administration de la Fédération Togolaise de Football.

Entre autres, il sera question d'aborder des sujets portant sur la marque d'un club et la communication avec les supporters, la gestion des revenus, les activités opérationnelles, les jours de matches ainsi que la planification opérationnelle et la fixation d'objectifs seront discutés.

Lancé depuis 2007, ce Programme UEFA Assist est mené dans 5 associations continentales l'AFC (Asie), la CAF (Afrique), la CONCACAF (Amérique du Nord et Amérique Centrale), la CONMEBOL (Amérique du sud) et l'OFC (Nouvelle Zélande et les États insulaires du Pacifique sud).

On ose espérer que cette formation apportera un plus dans la gestion des clubs et des acivités footballistiques au Togo