Afrique: Mondial 2022 - le Cameroun avec le Brésil, le Qatar sur la route du Sénégal, la France pour la Tunisie

Le tirage au sort du Mondial 2022 a eu lieu le 1er avril à Doha, la capitale du pays hôte, le Qatar. Les cinq équipes africaines connaissent désormais le menu qui les attend en fin d'année (21 novembre-18 décembre).

Vingt ans après son quart de finale historique, le Sénégal disputera au Qatar la troisième Coupe du monde de son histoire.

Les champions d'Afrique sont placés dans le groupe A avec le pays hôte, le Qatar, l'Equateur et les Pays-Bas. Dirigés par Aliou Cissé, ils devront tout de même se méfier du favori néerlandais, contre lequel se jouera le match d'ouverture, et ne pas prendre à la légère l'Equateur, quatrième des qualifications sud-américaines et qui compte quatre participations depuis ses débuts en 2002.

Le calendrier du Sénégal

21/11/2022 : Sénégal-Pays-Bas

25/11/2022 : Qatar-Sénégal

29/11/2022 : Equateur-Sénégal

Dans le groupe D, la Tunisie écope du champion du monde sortant, la France, du Danemark, demi-finaliste du dernier Euro et huitième de finaliste du Mondial 2018. Les Aigles de Carthage devront attendre les barrages du mois de juin pour connaître leur dernier adversaire. Le vainqueur du duel asiatique Emirats arabes unis- Australie affrontera ainsi le Pérou.

Pour sa sixième participation, la Tunisie, quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), devra se sublimer pour obtenir une historique qualification pour le second tour.

Le calendrier de la Tunisie

22/11/2022 : Danemark-Tunisie

26/11/2022 : Tunisie-vainqueur barrages

30/11/2022 : Tunisie-France

Dans le groupe F, le Maroc, première nation africaine à se hisser en huitièmes de finale d'un Mondial (en 1986), se confrontera au finaliste de l'édition 2018, la Croatie, et à la Belgique. Deux nations qui s'appuient sur des générations certes vieillissantes (28 et 29 ans d'âge moyen lors de l'Euro 2021), mais toujours redoutables.

Seul le surprenant Canada, sorti premier des éliminatoires Concacaf, semble à la portée des Lions de l'Atlas.

Le calendrier du Maroc

23/11/2022 : Maroc-Croatie

27/11/2022 : Belgique-Maroc

01/12/2022 : Canada-Maroc

Avec le Brésil, quintuple champion du monde, la Suisse et la Serbie, les Lions indomptables héritent eux d'un groupe relevé, mais pas inabordable. Il faudra bien négocier les matches face aux deux nations européennes pour aborder ces retrouvailles avec le Brésil, contre lequel le Cameroun avait encaissé grosses défaites en 1994 et 2014 (3-0 et 4-1).

Désormais dirigé par le duo Song-Eto'o, qui ont tous deux disputé quatre coupes du monde, le Cameroun envisage avec ambition ce nouveau cycle qui s'ouvre. Cela passera par un bon mondial qatari.

Le calendrier du Cameroun

24/11/2022 : Suisse-Cameroun

28/11/2022 : Cameroun-Serbie

2/12/2022 : Cameroun-Brésil

Humilié lors de la CAN 2021, en janvier (dernier du groupe C avec un point), le Ghana fait un peu figure d'invité surprise après sa qualification face au Nigeria lors du dernier tour du barrage. Difficile d'estimer la valeur des Black Stars qui retrouveront le Portugal de Ronaldo, huit ans après une défaite 1-2 au Brésil. Mais le match que tout le Ghana attend est celui face à l'Uruguay, qui avait mis fin à l'épopée du Ghana en Afrique du Sud lors de l'édition 2010 avec la cruelle main de Luis Suarez, toujours présent au sein de la Celeste.

Le troisième match mettra aux prises les co-équipiers de Thomas Partey, la valeur sûre de l'équipe, à la Corée du Sud.

Le calendrier du Ghana

24/11/2022 : Portugal-Ghana

28/11/2022 : Corée du Sud-Ghana

02/12/2022 : Uruguay-Ghana