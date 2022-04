Congo-Brazzaville: Industrialisation - L'Onudi promet d'appuyer le Congo dans la réalisation de sa feuille de route

L'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) veut se positionner comme l'un des principaux partenaires de la République du Congo. Son représentant pour l'Afrique centrale, Raymond Tavares, a annoncé l'aide pour l'élaboration de la cartographie du secteur industriel congolais, afin d'en identifier les forces et faiblesses.

Basé à Yaoundé, au Cameroun, le représentant de l'Onudi pour l'Afrique centrale a été reçu, le 30 mars à Brazzaville, par le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes. Les deux hommes ont passé en revue l'état de la coopération Congo/Onudi, des projets en cours dans le secteur et les initiatives en vue dans le cadre de ce partenariat.

" L'Onudi compte appuyer le gouvernement congolais au niveau de sa politique d'industrialisation et de la diversification de l'économie nationale, c'est-à-dire de soutenir le secteur privé et le secteur hors pétrole. Nous allons également aider le pays à se doter d'un cadre institutionnel et d'infrastructures favorables au développement industriel ", a précisé Raymond Tavares.

Cela nécessite des installations de qualité mises à la disposition du secteur privé national, répondant au besoin de produit de qualité que les Congolais pourront consommer à chaque instant, sans aucun souci. C'est pourquoi, en dehors de la future cartographie, une priorité est donnée au renforcement des capacités institutionnelles, en commençant par le ministère concerné et les autres structures sous tutelle. Pour accéder à des compétences dans le domaine, un cadre de collaboration sera instauré entre le département du développement industriel et le monde de la recherche et l'enseignement supérieur.

Tous ces efforts visent, selon le représentant de l'Onudi, à préparer le pays à pouvoir intégrer la Zone de libre-échange continentale africaine, pour que ce nouveau marché constitue une opportunité et non une menace.