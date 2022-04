Afrique: Hébergement au Qatar - " On passe toute la Coupe du monde dans notre camp de base ", Didier Deschamps, sélectionneurs des " Bleues "

Contrairement à l'équipe du Sénégal qui ne connait pas encore son camp de base au Qatar pour la Coupe du monde, la France qui s'est qualifiée depuis la dernière Coupe du Monde, en 2018, a déjà son lieu d'hébergement. De l'avis du Sélectionneur des " Bleues ", Didier Deschamps, son équipe passera toute la Coupe du Monde dans le même hôtel, loin de la ville, avec les infrastructures qui sied.

" Il y a la spécificité. Si vous êtes où on était, c'est parce que c'est très immense. La spécificité ici du Qatar, les distances sont très courtes. Donc, on est pratiquement tout le temps en ville de toute façon. Après, on a fait en sorte d'avoir dans notre choix, les équipes de la fédération ont commencé le repérage en octobre 2019, comme beaucoup de Nations. Avec les premiers arrivés sont les premiers servis, on avait deux options comme tous les pays de ce qui a été fait depuis qu'on est là, surtout hier la validation de mon président pour avoir de bonnes conditions, avec des infrastructures bien évidemment à notre disposition. On a un terrain qui est l'équivalent de Ligue 1 pour ce qui est ici la Première division.

Donc, vraiment ça c'est très bien. Et puis, là où on sera hébergé, trouver la tranquillité sans être non plus complètement isolé, à part de vous (journalistes) bien évidemment, et puis des distances qui sont plutôt courtes. Elles ne seront pas longues pour beaucoup d'équipes. Mais, la spécificité est qu'on va passer beaucoup plus de temps dans notre camp de base, puisqu'on n'aura pas de déplacements. Il n'y a pas d'hôtels transfert. Il n'y aura pas d'entrainement possible les veilles de match. Ce qui veut dire qu'on passe toute la Coupe du monde dans notre camp de base, comme ce sera le cas pour plusieurs équipes ".

Envoyé spécial à Doha)