Afrique: Covid-19 - Les quatre barrières empêchant d'élargir les vaccinations dans le continent

Seuls 15 % de la population du continent africain sont entièrement vaccinés contre la covvid-19, à quelques mois de l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) selon lequel les pays atteignent le seuil de 70% de vaccination d'ici le milieu de l'année en cours.

Alors que le dilemme de 2021 concernait l'accès en raison de la thésaurisation mondiale des vaccins par les pays à revenu élevé, cette année, la lenteur des déploiements dans les pays entrave des taux de vaccination plus larges. Le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le Dr John Nkengasong, a déclaré qu'il existe quatre obstacles auxquels sont confrontés de nombreux pays alors qu'ils s'efforcent d'administrer des vaccins à leur population: le stockage ; la logistique pour atteindre les régions éloignées ; la capacité d'augmentation de la main-d'œuvre limitée; et la volonté des gens d'obtenir le coup. " Une combinaison de facteurs qui limite l'adoption rapide des vaccins ", a-t-il déclaré, rappelant des difficultés rencontrées par nombreux pays africains. " Le continent a acheté 750 millions de doses de vaccins contre la covid-19, et sur ce nombre, les pays ont administré 65 %, soit 489 millions de doses ", selon lui.

Stockage insuffisant

De nombreux pays n'ont pas suffisamment d'installations de stockage pour les vaccins entrants. Les pays africains ont besoin d'entrepôts bien gérés, avec les bons types de réfrigération, a indiqué le Dr John Nkengasong.

Atteindre le dernier kilomètre

Il est difficile de déplacer les vaccins des installations de stockage dans les zones urbaines vers des endroits éloignés. Les pays ont besoin d'un nombre suffisant de véhicules équipés pour transporter les vaccins à des températures appropriées sur de longues distances ; pour atteindre les zones très reculées, les agents de santé ont besoin d'un réfrigérateur portable ainsi que des seringues.

Main-d'œuvre limitée

À chaque étape du parcours de livraison des vaccins, les pays ont besoin d'un nombre suffisant de personnes pour assurer le fonctionnement des systèmes. De nombreux pays ne disposent pas d'une capacité de pointe adéquate pour leur main-d'œuvre, notamment des agents de santé pour les répartir et pour une vaccination rapide.

Réticence à la vaccination

Les nouveaux cas sur le continent " chutent considérablement ", selon l'OMS et, parallèlement, de nombreux pays réduisent les mesures de confinement. Par exemple, à la mi-mars, le Kenya a abandonné un mandat de masque de près de deux ans. Mais alors que cela se produit, on craint que les gens pensent qu'il n'est plus nécessaire de se faire vacciner. " Vous devez toujours vous faire vacciner en raison de l'imprévisibilité de ce virus ", a-t-il déclaré, ajoutant que le continent connaît généralement un creux d'environ deux à trois mois, puis les cas augmentent à nouveau. " A tout moment, nous pouvons voir des rebonds de ce virus ", a-t-il soutenu. Mais tous les pays ne sont pas en difficulté. Dix pays africains ont complètement vacciné plus de 35% de leur population (Botswana, Cap-Vert, Lesotho, Maurice, Maroc, Mozambique, Rwanda, São Tomé et Príncipe, Seychelles et Tunisie) ; alors que la plupart des pays, trente-huit, sont encore bien en deçà de ce nombre.