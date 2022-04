Togo: Prévention des conflits et promotion de la stabilité

Les États-Unis et le Togo ont un intérêt commun à promouvoir la stabilité.

Les Etats-Unis ont annoncé leur intention de s'associer à cinq pays côtiers d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée et Togo) dans le cadre de la stratégie décennale des Etats-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité.

L'objectif est de travailler en collaboration avec les gouvernements et la société civile sur une approche régionale intégrée pour prévenir les conflits, promouvoir la résilience et la stabilité et favoriser le développement économique.

Les États-Unis et le Togo ont un intérêt commun à promouvoir la stabilité , comme en témoigne la création en août 2019, soutenue par le gouvernement US, du Comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent (CIPLEV).

L'approche américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité offre des ressources supplémentaires, conjointement avec la stratégie nationale du Togo pour prévenir l'extrémisme violent, afin de promouvoir la stabilité et de renforcer la résilience des communautés à risque.