Ile Maurice: Goyaves de Chine et jamblons - C'est de saison !

Le mois d'avril est enfin là ! Pour beaucoup, le quatrième mois de l'année marque le début de la saison des goyaves de Chine. Si vous passez par Plaine-Champagne ou d'autres régions près de Mare-aux-Vacoas ou Grand-Bassin, une fois les grosses pluies calmées, vous remarquerez sûrement des petits comme des grands qui profitent pleinement du plaisir que procure la cueillette de ces fruits. Pour cueillir des goyaves de Chine en nombre, il faut pénétrer au cœur des forêts et surtout connaître quelques endroits protégés où ces délicieux fruits sont présents.

La cueillette : une tradition, mais aussi une occasion de profiter d'une sortie en pleine nature pour la famille Neehaul. "La cueillette de goyaves de Chineest une tradition pour la famille", argue Nirvana Neehaul. Les fruits récoltés serviront à faire de la compote, de la confiture ou encore seront dégustés en salade avec "disel pima" et "sur place". "Il est difficile de résister au goût frais et aigre-doux de ces fruits. Nous essayons de récolter le maximum de fruits pour les partager avec les voisins et les proches."

"Cette activité annuelle et incontournable nous permet de faire une pause dans notre quotidien frénétique", ajoute Stéphanie Koo. La jeune femme avance qu'une sortie dans la nature avec la famille permet de se ressourcer et de mettre le stress de côté. "Nous ne ratons jamais l'occasion de faire le déplacement de Curepipe à Plaine-Champagne. Pas question de nous éloigner les uns des autres, car la recommandation est bel et bien de rester groupés. C'est à qui voudrait en cueillir le plus et les plus belles."

Autre fruit à savourer pendant cette saison, les jamblons. Le fruit, une petite baie, est semblable à une olive. Il est de couleur verte au début, puis devient rose et enfin noir à point juste prêt à la dégustation. Son goût sucré légèrement acidulé et astringent contient de l'anthocyanine qui bleuit la langue. Riche en vitamines A et C, il regorge de bienfaits. Les graines sont utilisées contre le diabète. Bref, un petit fruit méconnu ou même presque oublié, mais qui mérite sa place dans notre assiette.