Ils répondent d'une accusation d'importation de gandia en vue de se livrer au trafic de drogue.

Navindra Guness âgé de 21ans skipper, Aurelien Eduard âgé de 21ans instructeur de sky surfing et Miguel Basse âgé de 27ans aussi skipper ont comparu devant le tribunal de Port-Louis ce samedi sous une charge provisoire de importation of cannabis with the avertment of traficking. Aurelien Eduard est représenté par Me Anoup Goodary.

Voici un extrait de la déclaration de l'avocat.