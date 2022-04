Cote d'Ivoire: L'engagement de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan dans l'éducation des nouvelles générations

Abidjan — L'ICMA, Institut Catholique Missionnaire d'Abidjan, a été consacré le 19 mars dernier en la solennité de Saint Joseph, à Marie Notre Dame de l'Evangélisation. Le rite, à la fin de la messe qui a conclu la quatrième édition des journées socioculturelles consacrées cette année à la combinaison de la protection de l'environnement et de la santé humaine, a été présidé par Son Excellence Mgr Boniface Ziri, Évêque du diocèse d'Abengouro.

Dans son discours, Mgr Ziri a exhorté cet Institut, ainsi que les centres de recherche et les universités catholiques, à "dépasser le niveau idéologique des choses pour les saisir dans leur authenticité la plus profonde".

"Nous voulons d'abord que la Vierge Marie nous assure sa protection, puis qu'elle nous aide à devenir comme Elle, qui a su accueillir la Bonne Nouvelle et la faire naître ", a expliqué le recteur de l'ICMA, le père Nicodème Kolani, qui a poursuivi : " Cette consécration est une invitation aux étudiants à faire de leur Institut un lieu d'accueil et de réception de la Bonne Nouvelle, afin qu'ils puissent aller la faire naître dans le monde par leur annonce et leur témoignage de vie ".

L'ICMA, l'Institut Missionnaire Catholique d'Abidjan situé dans la ville d'Abobo, a été fondé en septembre 2004 et accueille 236 étudiants de 29 congrégations religieuses de 19 pays pour l'année académique en cours. L'Institut se veut un lieu de formation pour les témoins de l'Évangile engagés dans le renouveau du continent africain et offre une formation philosophique et théologique enracinée dans la doctrine de l'Église.