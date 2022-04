Sénégal: Aliou Cissé - " Gana Gueye vit des moments compliqués en club comme en sélection "

Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga a évoqué les récentes prestations d'Idrissa Gana Gueye dans un entretien accordé à wiwsport.

Auteur des prestations mitigées lors des derniers matchs du Sénégal, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Gana Gueye traverse des moments compliqués en sélection. Pourtant, le joueur de 32 ans a débuté les sept derniers matchs avec les Lions. Un fait qui traduit la confiance que son sélectionneur a placé en lui.

" Les choix d'hommes ? C'est un débat que j'ai entendu. Mais je le répète encore une fois : l'Equipe Nationale n'est pas uniquement une question d'hommes ou de joueurs. Nous sommes dans un environnement, une dynamique et un tempo. On ne peut pas faire n'importe quoi. Gana vit des moments compliqués en club comme en sélection. Il faut être honnête. Mais son vécu, son expérience et tout ce qu'il a donné à l'Equipe Nationale ne sont plus à décrire. C'est un garçon dont l'équipe et les joueurs ont besoin. Moi et mon staff connaissons aussi les qualités d'Idrissa Gueye. On n'a aucun doute sur lui. La confiance qu'on avait avant pour lui, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Mais force est de constater qu'il y a de la concurrence ", a laissé entendre Aliou Cissé.