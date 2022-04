Cote d'Ivoire: École d'Architecture et d'Urbanisme 2022 - Le concours d'entrée à l'Eamau lancé

Au titre de l'année 2022, la Direction des Examens et Concours (Dexco) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise le concours d'entrée à l'École Africaine des Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme (Eamau), de Lomé. Ce concours concerne les filières de l'Architecture, de l'Urbanisme et de la Gestion urbaine précise la note dudit ministère publiée sur les réseaux sociaux. Pour faire acte de candidature, les intéressés doivent détenir un baccalauréat de toutes séries, des sessions 2019, 2020 et 2021 ou être titulaire d'un diplôme équivalent ou être élèves des classes de terminale, sous réserve de réussite au baccalauréat session 2022. Les postulants doivent être âgés de 23 ans au plus au 31 décembre 2022.

Les dossiers à fournir pour les aspirants sont entre-autres un récent extrait d'acte de naissance, une photocopie du certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité, trois photos d'identité de même tirage, un certificat médical établi par une structure sanitaire publique attestant de la bonne santé et de l'aptitude du candidat à une vie collective conforme aux règles universitaires, une photocopie légalisée du diplôme requis ou de l'attestation de fréquentation pour les candidats des classes de terminale, un imprimé à retirer et à remplir lors de l'inscription. En plus des documents, le candidat doit payer une quittance de droit d'inscription d'un montant de vingt mille Francs CFA.

Les inscriptions prendront fin le vendredi 15 avril 2022

Débuté le mardi 29 mars, les inscriptions sont reçues à la Direction des Examens et des Concours (DEXCO) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sise au plateau, non loin des cours Castaing prendra fin le vendredi 15 avril 2022. Retenons qu'à l'issue des résultats définitifs, des bourses d'études pourraient être attribuées par le gouvernement ivoirien conformément aux dispositions en vigueur. Notons par ailleurs, que cette école accueille aussi des élèves de statut privé, pouvant s'acquitter des frais annuels de scolarité et ayant obtenus une moyenne supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20) au concours.