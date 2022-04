Cote d'Ivoire: Recherche-Développement et Innovation - Les acteurs en réflexion sur les mécanismes de partage des besoins et des offres

En vue de promouvoir et valoriser les résultats de la recherche, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à travers sa Direction de la valorisation et de l'Innovation, organise tous les mercredis du mois, à la maison du Patronat à Abidjan-Plateau, une réunion sur la Recherche-Secteur privé-Communauté.

Cette rencontre qui se tient en collaboration avec la Confédération des Entreprises Générales de Côte d'Ivoire (Cgeci), a eu lieu le mercredi 30 mars 2022, par visioconférence sous la conduite du Pr Nindjin Charlemagne, Sous-directeur de la Valorisation et des Relations avec les Industries.

Elle a été l'occasion pour la dizaine de participants de faire des propositions sur les mécanismes de partage des besoins et offres en matière de Recherche, développement et innovation (Rdi) ou d'accompagnement financier, entre les parties prenantes ( plateformes ou clusters spécifiques et opérationnels).

Aussi, dans sa présentation, le Pr. Nindjin Charlemagne a-t-il fait cas des exemples de plateformes proposés par le ministère et la Cegeci.

A savoir la plateforme de marché virtuel (plateforme en ligne) Recherche -Secteur privé, la proposition de réforme de la recherche et de la formation à l'Université Nangui Abrogoua d'Abobo-Adjamé et la plateforme Communication et promotion des innovations en Rdi.

Notons que l'objectif recherché par cette rencontre est de parvenir à améliorer l'adéquation entre les besoins du privé, de la communauté et les offres de recherche, d'invention et d'innovation en termes de produits et services, dans un cadre gagnant-gagnant, et de favoriser la transformation structurelle et la croissance de l'économie nationale par la Rdi.

Une initiative fortement saluée par les participants qui promettent œuvrer à l'atteinte des objectifs pour une meilleure promotion et valorisation des résultats de la recherche. La prochaine réunion est prévue pour le 27 avril 2022.